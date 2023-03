Lana del Rey sorprende a sus fanáticos y lanza su noveno material de estudio

Lana Del Rey ha dado a conocer su noveno álbum de estudio: Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, a través de Interscope Records.

De acuerdo con un comunicado, el disco ha sido coproducido por Lana Del Rey junto a Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes y Benji, e incluye colaboraciones con Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML.

El lanzamiento del álbum cuenta con tres sencillos ya entregados: Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, A&W y The Grants.

Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, ya está a la venta en CD, casete y varios formatos de vinilo exclusivos en tiendas selectas y en www.lanadelrey.com. El merchandising oficial también está disponible en la página oficial de Lana Del Rey.