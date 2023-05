Lana del Rey confirma concierto en el Foro Sol de la CDMX

Lo que muchos estaban esperando ocurrirá, Lana del Rey regresa a los escenarios de México para deleitar a todos sus fans.

La cita para ver a la cantante estadounidense será el próximo 15 de agosto en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Fue a través de las redes sociales de la productora Ocesa que se confirmó la noticia.

La preventa de los boletos arranca el 31 de mayo a través de Citibanamex.

Elizabeth Woolridge Grant, mejor conocida como Lana del Rey, es una cantante que dejado en la industria musical su sello propio lleno de amor trágico, glamour y melancolía.

Alcanzó fama internacional con su segundo álbum de estudio, Born to Die, del que desprenden los éxitos Video Games, Born to Die y Summetime Sadness. Su más reciente álbum es Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, lanzado este 2023.