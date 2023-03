Lambda García dice estar muy emocionado de volver a La Laguna gracias a ¡Papito querido!

Lambda García tiene muchas historias profesionales y personales en la Comarca Lagunera y este jueves se escribirá una más.

El actor y conductor forma parte del elenco de la obra ¡Papito querido!, que se presentará mañana en el Teatro Isauro Martínez y que encabeza el lagunero Humberto Zurita.

García habló con El Siglo de Torreón de su visita a la Comarca Lagunera, la cual lo tiene muy entusiasmado y ya dijo que aprovechará para comer algunos tacos de tripas de la avenida Matamoros, conocidos como los de "El Siglo de Torreón.

"Cuando me dijeron que iba a Torreón, no saben el gusto que me dio. La Comarca me ha tratado muy bien todos estos años y el que vuelva con ¡Papito querido", me da más alegría.

"Sé que hay muchas personas de Torreón que me aprecian. Soy muy feliz porque además cada que voy, voy por mis taquitos de tripas" comentó.

En ese sentido, Lambda explicó que algo que también le da mucha alegría es poder estar en la tierra que vio nacer a Humberto.

"Ahí vinieron a este mundo Humberto e Ivonne Zurita que también nos acompaña en la obra. Espero verlos a todos en el Teatro Isauro", externó durante la charla.

Compartió el artista que ¡Papito querido!, es una puesta en escena, que además de divertir, dejará un bonito mensaje a la audiencia.

"Siempre el teatro, como sea la opción, te da una moraleja. Aquí vemos el amor de pareja, el amor de un padre a la hija, el desamor de una relación. Es una obra muy divertida. Son dos horas de risas garantizadas".

Vía telefónica, el oriundo de la Ciudad de México compartió detalles de su personaje llamado "Eduardo".

"'Lalito' es un chavo que viendo si se casa o no con 'Laurita' (Ivonne Zurita). Los papás de 'Lalo' son muy conservadores, entonces no les agrada la idea de que 'Laurita' tenga a sus padres divorciados y eso generará una serie de aventuras y controversias".

Lambda opinó que ¡Papito querido!, es una obra histórica, pues como se recordará duro muchos años en cartelera al mando de Alberto Rojas "El Caballo" y enseguida la retomó Zurita.

"Es una puesta en escena que tiene un legado de risas que cuidar", comentó el conductor.

(FOTO: ESPECIAL)

Para García, trabajar en teatro es fascinante porque es la oportunidad perfecta para que los actores puedan estar en contacto directo con la gente.

"Nosotros trabajamos con el público, los que hacemos teatro trabajamos, no actuando con nosotros mismos, sino con la energía del público, sus risas y sus silencios. En el teatro se hace magia".

Dijo el actor que al estar en el escenario, en el caso de ¡Papito querido!, las risas se les escapan, y es que Humberto y Luis Gatica (Incluido también en el elenco) son geniales a la hora de hacer comedia.

"En muchas ocasiones nos ha ganado la risa. Humberto y Luis son expertos en hacer reír, lo bueno que la obra se presta para esto".

Por otro lado, Lambda mencionó que ha recibido bastantes bendiciones en lo que va de 2023 y es que además de la obra, se le verá en Top Master Chef VIP, por Telemundo, y en Mi famoso y yo, por Las Estrellas de Televisa.

"Se estrena Top Chef en Telemundo, y estoy de estreno con Mi famoso y yo, que se estrena este domingo. Bendito sea Dios que no me ha faltado trabajo".