Lalo Aguirre estuvo al borde del llanto tras recibir el cariño y apoyo de un grupo de niños

Eduardo Aguirre, jugador de Santos Laguna, compartió en sus redes sociales el cariño que recibió de un grupo de niños de una escuela de futbol que lo visitó en su casa para darle ánimos mientras se recupera de una intervención quirúrgica a la que se sometió en días recientes.

Las imágenes, muestran al delantero originario de San Pedro, Coahuila, bajando cuidadosamente las escaleras mientras abajo se encontraban los pequeños acompañados de sus padres.

"Muchas gracias por venir. Qué bonito la verdad, hasta me dan ganas de llorar. Es una muy bonita sorpresa, me dijeron que venían pero no supe que tantos y qué tan bonito iba a ser. Esto me ayuda anímicamente a mi para estos días. Muchas gracias de todo corazón", dijo.

Aguirre, recibió también algunos obsequios por parte de los niños de la escuela CEFOR, en la que él es el referente.

Recordamos que, Santos Laguna dio a conocer que el delantero se sometió a una operación para solucionar el problema de hernia discal, y el tiempo en el que pueda integrarse será de acuerdo a su evolución.

G.O.

(FOTO: ESPECIAL)