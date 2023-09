Laguneros hacen 'tóxica' su música

Darle un toque diferente a la hora de interpretar música, es el principal objetivo de Rafa y los tóxicos.

La agrupación 100 por ciento lagunera estuvo de visita en el programa El Sonidero Lagunero de El Siglo de Torreón, en donde cantaron algunos temas y platicaron de su proyecto. Rafa, David, Antonio y Erick demostraron su talento musical.

El vocalista, Rafa, comentó que él fue el creador de este concepto musical.

"Hace cinco años inició este proyecto como acústico y poco a poco se fue transformando a lo que es hoy en día".

El cantante dio a conocer qué, previo a la banda, llevaba su carrera como solista, sin embargo, tenía la curiosidad de integrar una agrupación y fue entonces que David, Antonio y Erick se sumaron.

Coincidieron los artistas en que se conocieron siendo parte de grupos de la iglesia, a excepción de Rafa.

El vocalista mencionó que tanto él como sus compañeros buscan ofrecer "explosivas presentaciones".

"Siempre he tenido la visión de que no me gustaría que fuera una banda que toca una rola tras otra, sino que, más bien, la gente sienta la experiencia de lo que es un show.

"Queremos que la gente se sienta como si estuviera viviendo un concierto dentro de un bar", sostuvo.

Rafa y sus tóxicos informaron que ensayan una vez a la semana y cuando realizan tributos se reúnen más días.