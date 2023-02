LAGUNEROS DAN GRAN PASO EN SU CARRERA PASO EN SU CARRERA

Este día es muy importante para el grupo lagunero, Vilax, ya que después del arduo trabajo de sus integrantes lanzan su primer sencillo bajo el sello de la transnacional Universal Music.

Desde las primeras horas de hoy, ya se encuentra en las plataformas digitales el tema Si aún no me amas, cuyo video oficial fue grabado entre Torreón y Monterrey.

"Ya estábamos súper ansiosos de que saliera este sencillo. Estamos demasiado contentos de este paso que se logró dar. "Si aún no me amas, es de un autor veracruzano que radica en Torreón. En un principio se hizo para el género pop, entonces la escuchamos, nos gustó la letra y le propusimos intentarla hacer a nuestro estilo, se la mostramos y le encantó", relató gustosa Alhe Romo, vocalista de Vilax. Si aún no me amas, según contó Alhe, es de esas canciones llegadoras, "para cortarse las venas".

"Es una rola que habla de cuando estás enamorada de una persona y tú das el 100 por ciento y la otra persona no da ni el uno. "Luego hay personas que solo están a medias en nuestras vidas; esta melodía tiene la misma línea de Un beso no es suficiente. Me encanta el drama, así que soy feliz cantando esas".

Romo mencionó que algo que también les emociona a ella y sus compañeros es que hay varios compositores laguneros que les han dado canciones para sacar este álbum con Universal.

"Conocimos a Bruno Danzza cuando hicimos el 'cover' de Lo que tenías conmigo, no sabíamos que era de Torreón y ahora que estamos grabando temas inéditos nos ofreció uno que se llama No te apures, también está Miguel Luna que nos otorgó en coautoría con Horacio Palencia la rola Y no me despido".

La cantante externó que esas y otras melodías irán viendo la luz poco a poco.

"Vamos a ir sacando sencillos cada tres o cuatro semanas aproximadamente con video oficial. No sabemos si el material completo se subirá en unos cuatro meses".

Durante la charla, Alhe expresó que pese a que ya están contratados por una gran disquera por ahora no hay planes de dejar Torreón.

"El plan ahorita es seguir radicando en la Comarca Lagunera, pero vamos y venimos a Monterrey, en donde estamos grabando el disco y los videos. Estamos poniendo toda la carne al asador y sabemos que puede que en algún momento tengamos que dejar la región, pues esta carrera es de sacrificios", manifestó.

La joven mencionó que sin duda 2023 será un año muy importante para la carrera de Vilax.

"Ya extrañábamos andar en friega. A lo mejor en las presentaciones en vivo nos ven muy calladitos, pero no, estamos trabajando muchísimo en nuestro proyecto.

"Queremos hacer las cosas bien porque tenemos ya un apoyo tras de nosotros, que la verdad lo estábamos esperando. Espero que este disco sea de su agrado", puntualizó.

Talento

Ellos integran Vilax:

*Alhe Romo

*Pablo Miguel

*Marcos Padilla

*Víctor Rosales

* Daniel 'Posh' Rivas

*Iván García