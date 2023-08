Lagunero Jorge Sánchez ya es jugador del FC Porto

Finalmente, el futbolista lagunero Jorge Sánchez ha sido cedido por el Ajax al Porto hasta el final de esta temporada, donde portará el número 15 en su camiseta.

Con esto, el lateral derecho de 25 años de edad se convierte en el cuarto fichaje del FC Porto para la temporada 2023/24.

El surgido de la cantera de Club Santos Laguna, inició su aventura por el Viejo Continente en agosto del 2022, cuando firmo con el equipo de Ámsterdam donde volvió a compartir vestuario con su excompañero en el Club América, Edson Álvarez, quien recientemente fichó con el West Ham de Inglaterra.

Con Ajax, Sánchez disputó 26 partidos, anotó en tres ocasiones y asistió otras tantas.

En abril, Jorge formó parte del Equipo del Mes en la Eredivisie, así como alzó la Copa Oro con la Selección Mexicana en el certamen continental que lo eligió además en el Once Ideal.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad, estoy muy feliz de unirme al club más grande de Portugal y ahora quiero empezar a trabajar para ganar títulos y mostrar mi mejor versión con esta camiseta que estaré feliz de usar.

El FC Porto es el club portugués más grande, sé lo que representa porque tengo muchos amigos mexicanos que pasaron por aquí y hablaron muy bien del club. Aquí nos hacen crecer como personas, como jugadores, nos sentimos parte de una familia y eso es lo mejor del fútbol. Hablé con Marche, con Tecatito, con Héctor y cuando supieron del interés del FC Porto me dijeron que viniera enseguida porque me iba a encontrar con un grupo fantástico y una ciudad preciosa donde eran felices.

Francisco (Conceição), cuando supo la noticia, vino a mí y me habló de su padre, dijo que era un entrenador muy competitivo que me haría sentir como en casa. Me gusta que me entrenen personas con empuje y ganas de ganar, porque eso es lo más importante en el deporte.

Tengo muchas ganas de vestir los colores por los que daré mi vida, soy un jugador que da el alma por cada balón y eso es lo que haré en el campo. Quiero que la afición se identifique conmigo, porque es muy importante, y celebrar títulos con ellos”, dijo Jorge Sánchez en su llegara al Porto FC.