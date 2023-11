Lagunera ve la música como esencial

En la Comarca Lagunera el talento impera, de eso, no hay duda.

Entre un gran nicho de artistas de la región, figura la joven Valerie MC, quien ya alista temas inéditos, pero mientras los da a conocer se ha dedicado a versionar melodías de otros artistas.

La cantante estuvo de visita en el programa El Sonidero Lagunero de El Siglo de Torreón que tiene como fin apoyar al talento de la localidad.

Valerie comentó que desde pequeña se dio cuenta que lo suyo es y seguirá siendo la cantada.

"A los 5 años me gradué del kinder fue mi primera presentación en Ciudad Juárez. Veía siempre las canciones de las peli´culas de Disney y me gustaba cantar todas las canciones, tan es así que recién grabe la melodía de La Sirenita, parte de él, me fui a Mazatlán a realizar el video que ya pueden ver en mis redes sociales"..

Comentó la intérprete que siempre la ha rodeado el ambiente musical.

"Lo que pasa es que mi mamá y mi papá tenían sus grupos musicales y tengo hermanos que también se dedican a esto. Nunca estudié música, siempre he hecho las cosas desde el corazón. "Ya en la UA de C, en donde estudié Comunicación, mejor les di clases de canto a niños de los cursos de verano. Mejor fui maestra antes de que me dieran clases a mí", contó.

Además de cantar, Valerie MC compartió que también está disfrutando su labor como autora.

"Soy compositora. A los 15 años estuve en una banda de rock pop y ahí grabamos como 10 rolas de mi autoría, pero aún no las he podido sacar porque necesito registrarlas. Me fascina escribir".

A la par de la música, Valerie ejerce su carrera de comunicación y la fotografía, otra de sus pasiones.

"En cuanto a la música tengo eventos los fines de semana. De igual manera trabajó con Emmanuel Azz y me hablan para ser voz de mensajes de contestadoras de empresas".