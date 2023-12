Lagunera Rosario Correa plasma en libro su lucha contra el cáncer

El cáncer de mama llegó a su vida en 2021. La lucha fue difícil, cansada, casi devastadora. Pero también le significó un proceso de aprendizaje, de revalorización de la vida, de encuentro con la escritura. Por tal motivo, la trabajadora social y terapeuta Rosario Correa se dio a la tarea de escribir el libro ‘No me rompí’, que en tono de autoayuda ha sido publicado por el sello independiente Cravioto Editores.

Rosario se encuentra en Casa Mudéjar. En unos minutos comenzará la presentación de su libro, organizada por el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), donde estará acompañada por el editor Germán Cravioto y Paola Jaimes. El día agoniza, la noche hace su arribo a Torreón, mientras la autora toma asiento en la fuente del patio central y comparte su voz a la grabadora.

“Este es mi primer libro de autoayuda. Surgió a manera de terapia recomendada por mi psicóloga. Decidí llevarlo a cabo e imprimirlo, para así poder ayudar a otras personas que estén pasando por el mismo proceso”.

Para la autora, publicar este libro es dar la mano a los lectores que quizá pasan por un proceso similar al que la marcó. Según información del INEGI, en 2022 se registraron 23 mil 790 nuevos casos de cáncer de mama en mujeres mexicanas mayores de 20 años. La incidencia nacional del padecimiento dio 27.64 casos por cada cien mil habitantes. Los números prenden una alerta que no pasa desapercibida en las páginas de Rosario.

“Escribir es una manera de sacar lo que tú sientes. Es como una manera de sacar las emociones negativas, positivas, para que todo esto vaya encaminado a apoyar a alguien más”.

‘No me rompí’ es un título escogido por la propia autora y su hija. Es una frase que trata de reflejar fuerza, que insta a empujar, a adquirir fortaleza a partir del testimonio.

“Es eso, al final no me rompí, sólo estuve en proceso de sanación. Ese título se escucha con fuerza, esa fuerza que necesitamos las personas para salir de alguna situación fuerte”.

Asegura que escribir le ayudó a sanar. Solía redactar durante el día, al tiempo que sobrellevaba su quimioterapia. En ocasiones los malestares del tratamiento la asaltaban por la noche y su única salida era encender la computadora y plantarse ante la pantalla al golpetear de las teclas.

“Noté que me ayudó a sacar cosas que no podía hablar, que no podía comunicar a mi familia”.

Al inicio de su libro, la autora comparte una breve reseña de su proceso. Luego introduce al lector en cada etapa: el duelo, el tratamiento, las quimioterapias, las cirugías, las radioterapias, las vacunas, las consultas y las pérdidas personales, tal como lo fue la de su madre.

“Vienen palabras, frases, experiencias de motivación. No sólo es escribir todo el proceso, sino decir cómo me sané, tener una mente positiva y enviar un mensaje positivo a las personas”.

En palabras del editor Germán Cravioto, la obra de Rosario Correa ofrece un texto en primera persona que reflexiona sobre la situación en que la autora se ve envuelta. Los cuestionamientos desbordan los renglones y se contienen al narrar cómo se enfrenta el miedo en una circunstancia así.