Lagunera Marisol González sería la conductora de La Más Draga 6

Cada día se revelan mayores detalles sobre la sexta temporada del reality mexicano de drag queens, La Más Draga.

A través de la señal de Con Todo Respeto, señalaron que Marisol González, originaria de Torreón, Coahuila, está prácticamente confirmada como conductora del reality show en donde estrellas drag compiten en una pasarela y diferentes retos para convertirse en La Más de México.

"Marisol González ya es la confirmadísima conductora para esta sexta temporada", dijo Luis Báez, "está confirmado, están grabando", agregó.

La noticia no fue del todo bien tomada, pues el conductor Jhans Rico se pronunció en contra:

"A mí Marisol González me gusta mucho, ella como conductora en lo deportivo y en todo lo que ha hecho, pero no creo que en este proyecto... a mí no me gusta para este proyecto", dijo. Habría preferido mil veces a Galilea (Montijo)", agregó Rico.

Cabe señalar que los fans habían pedido a Natalia Tellez, Kristal Silva y Galilea Montijo como conductoras.

Anteriormente en el programa han estado al frente: Lorena Herrera, Vanessa Claudio, Karla Díaz, Roberto Carlo y Maca Carriedo.

Aunque ya existen algunas drag queens confirmadas, todavía faltan por conocerse más detalles del programa, incluidos el resto de participantes, jueces invitados y jueces de planta. Además de confirmar si Marisol será en verdad la conductora, pues hasta el momento nada es oficial. Lo será hasta que se pronuncie la producción.

Se habla de que Belinda es una de las juezas invitadas.

Y es que La Más Draga tiene el reto de que este año finalmente tiene competencia, pues llegará a Drag Race México a mediados de junio, por lo que los productores deben tirar la casa por la ventana.

Estas son las participantes confirmadas de La Más Draga 6: Aries Drag, Cattriona Biñé, Ank Cosart, Juana Guadalupe.