Lagunera Mariandrea Villegas vuelve a brillar en AGT

De nueva cuenta, el talento de la lagunera Mariandrea Villegas brilló a nivel internacional.

Ayer, la joven se presentó en la semifinal de America's Got Talent, proyecto en donde figuran los críticos Sofía Vergara, Heidi Klum, Howie Mandel y Simon Cowell.

Justo en el día de su cumpleaños, Villlegas recibió el gran regalo de volver a estar en dicho escenario internacional.

El actor y conductor, Terry Crews, fue el encargado de presentar a cada participante como Mariandrea, y fue el primero en felicitarla por haber llegado a sus 15 años de edad.

"No puedo creer que esté pasando mi cumpleaños bailando en America's Got Talent. Ha sido el mejor regalo de cumpleaños que he recibido", dijo la lagunera.

En su presentación, Villegas comentó que es una chica de México, cuya imaginación desea compartir con el mundo entero.

"Lo que amo de bailar es que me permite hacer realidad lo que ocurre en mi imaginación. Amo sorprender a la gente", comentó y añadió que se encontraba agradecida con la vida por la oportunidad de ser parte de America's Got Talent.

Tras ofrecer su coreografía perfectamente ensayada y luciendo un traje negro, la joven fue felicitada por los jueces, en especial, Sofía Vergara, con quien hizo conexión desde la presentación anterior debido a las raíces latinas de ambas.

"Felicidades, te mereces estar aquí y creo que a todo mundo le va a encantar -su presentación-, ¡feliz cumpleaños!", dijo Vergara.

Mariandrea terminó su participación mencionando que sus padres son su mayor inspiración.

Las votaciones para apoyar a Villegas, que definirán su pase a la final, cerrarán este miércoles.

Para elegir su participación, en México hay que bajar la aplicación Psiphon; después, es necesario entrar al Instagram de Epic Motion y en las historias se ubicará el link en donde se podrá ayudar a la oriunda de la Comarca Lagunera.