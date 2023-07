Lagunera enamora con sus canciones

Su voz es especial. Puede tocar las fibras más sensibles de quien la escucha.

Marlet Voz, es una joven lagunera, que ha decidido compartir sus canciones inéditas en las plataformas.

La chica visitó el programa El Sonidero Lagunero de El Siglo de Torreón, que tiene como fin apoyar al talento local.

Tras interpretar dos temas habló de su música y su deseo por hacer conexión con la gente.

"Tenía como 11 años cuando empecé a escribir mi primera canción, se la escribí a un chico que no me gustaba y no sabía decirle que no sentía nada por él. Esa canción se llama I'm Sorry, aunque no la grabé, la tengo escrita en un librito", comentó en entrevista.

Marlet mencionó que además de componer sus rolas, ella misma las produce.

"Las canciones son mías y la mayoría las produje. Tu sello, me la comentó Camila Cabello en TikTok y hasta ella me siguió, no saben lo emocionada que me puse", sostuvo.

Bastante contenta, la artista mencionó que para ella, cantar y componer, son actividades que la complementan en todos sentidos.

"Mis canciones son un refugio, en donde niñas o niños que sientan dolor puedan llorar y desahogarse con mis canciones, y así sanar sus corazones".

Los planes de Marlet son bastantes. Por lo pronto se alista para presentar sus temas el 8 de julio en el Atrio de Plaza Cuatro Caminos.

"Voy a presentar un disco en Cuatro Caminos. Será la primera vez que presente en vivo y ante el público. El evento será gratis".

Marlet, quien estudia Diseño de Modas, dio a conocer que su familia la respalda en todo.

"Al principio sí tenían pendiente porque luego algunos artistas caen en situaciones negativas, pero no es ni será mi caso y bueno, mis seres queridos me están ayudando en todo".