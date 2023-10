Lagunera enamora a Black Eyed Peas tras cambiar la letra de Mamacita 

Black Eyed Peas conquistó Torreón, pero una lagunera conquistó a la banda estadounidense de hip hop/pop después de subir al escenario y cambiar la letra de la canción Mamacita.

Mónica se mostró eufórica por estar junto a los Black Eyed Peas, por lo que no le importó cambiar Mamacita por Bonita mientras J Rey Soul cantaba junto a ella.

Pero fue el rapero Apl.de.ap quien no pudo ocultar las risas y una gran sonrisa por ver a la lagunera tan emocionada interpretando el popular tema que forma parte de los éxitos de BEP.

Además de cantar, Mónica pudo tomarse las fotos del recuerdo junto Black Eyed Peas, quienes luego invitaron a otra chica de público a subir al escenario, misma que llamó la atención por llevar un cartel y un vestido inspirado en el tema Where is the love?, mostrando así su gran admiración por la agrupación.

(FOTO: ESPECIAL)