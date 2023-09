Lady Gaga y Paul McCartney participan en el nuevo álbum de los Rolling Stones

El nuevo disco de los Rolling Stones, Hackney Diamonds, que sale a la venta el próximo 20 de octubre, contará con colaboraciones de la talla de Paul McCartney, Elton John, Lady Gaga, Stevie Wonder o los exmiembros de la banda Bill Wyman y Charlie Watts.

El grupo anunció hoy la lista de las doce canciones del álbum, que abre el sencillo Angry, un tema que recupera el clásico sonido roquero de los Stones y que fue presentado por la banda al mismo tiempo que el disco, el pasado 6 de septiembre en Londres.

Según un comunicado, el álbum -primero con temas nuevos en 18 años- se grabó en los estudios Henson Recording de Los Ángeles, los Metropolis Studios de Londres, los Sanctuary Studios de Nassau (Bahamas), los Electric Lady Studios de Nueva York y los Hit Factory/Germano Studios, también de Nueva York.

Se trata del primer álbum de los Stones producido por el productor y músico Andrew Watt.

El exbaterista de la banda Charlie Watts, fallecido hace dos años, participa en dos temas, Mess It Up y Live By The Sword, que fueron grabados en 2019, según revelaron sus compañeros en el acto de presentación del disco.

En esa última canción también participa el exbajista de los Stones Bill Wyman, que abandonó la banda en 1993.

El líder del grupo que rivalizó durante décadas con los Rolling Stones por el trono del rock y el corazón del público, Paul McCartney (Beatles), evidencia su buena relación con sus Satánicas Majestades tocando el bajo en Bite My Head Off.

Del mismo modo, otra leyenda viva, Elton John, toca el piano en Get Close y Live By The Sword, mientras que la voz de Lady Gaga y los teclados de Stevie Wonder se hacen oír en Sweet Sounds Of Heaven.

El resto de canciones del disco se titulan: Depending On You, Whole Wide World, Dreamy Skies, Driving Me Too Hard, Tell Me Straight y Rolling Stone Blues.