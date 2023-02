Ladrones se llevan todo el cable de una primaria del ejido La Unión de Torreón; es el tercer atraco en 15 días y no hay detenidos

Más de 600 alumnos de la escuela primaria Agustín Melgar, ubicada en el ejido La Unión de Torreón, se quedaron sin clases este lunes luego de que el personal docente se percatara del robo de la totalidad del cable de la institución, lo que dejó sin energía eléctrica el plantel.

A decir de las autoridades escolares, este es el tercer robo que sufre la institución en los últimos 15 días, sin embargo este último atraco es el de mayor magnitud pues los ladrones se llevaron alrededor de 500 metros de cable eléctrico, es decir, la totalidad del mismo, lo que impide tener energía eléctrica en los salones y el funcionamiento de las bombas de agua para el adecuado uso de los sanitarios.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

“¿Cómo vamos a solucionar este problema y reponer ese cableado? porque no tenemos recursos para la reposición y las cuotas no son suficientes, es una impotencia que los malvivientes lo malbaraten en las compras de chatarra y aquí hacen mucha, hoy los niños ya no aprendieron”, dijo la subdirectora del plantel, Mayra Martínez.

Ante la situación, los maestros colocaron un cartel en el portón principal de la escuela y regresaron a los alumnos, en tanto, los maestros tomaron la iniciativa de dejar tarea para los pequeños a fin de evitar que pierdan el día de clases.

"Todo lo que hemos logrado en la institución es a base de esfuerzo y sacrificios, tanto del personal como de padres de familia, para que la escuela esté mejores condiciones para los alumnos, y nos sentimos impotentes por la falta de denuncia correspondiente de quienes se percatan de los robos y de las compras de chatarra que saben que es mal para los niños que en ocasiones son sus hijos, sobrinos y de igual manera no denuncian o se niegan a la compra del cable" dijo la maestra.

La docente agregó que para el día de mañana martes estarán trabajando de manera provisional para evitar que los niños pierdan clases y exhortó a las autoridades a brindar mayor seguridad en los alrededores pues teme que a la próxima los ladrones ingresen a las aulas puesto que ya detectaron algunas chapas forzadas.

"No queremos que lleguen a entrar a los salones, ya vimos algunas chapas dañadas, y es que no hay cosas de valor pero pueden ingresar a hacer destrozos y dañar el material de trabajo que hay para los niños", expresó la subdirectora del plantel.

Finalmente, Mayra Martínez dijo que con la finalidad de evitar el ingreso de los ladrones a la escuela primaria ya giró los oficios correspondientes ante las autoridades para la colocación de malla ciclónica en las áreas vulnerables que tiene la institución.

La plantilla de docentes exhortó a los vecinos que habitan en los alrededores de la escuela primaria así como a los padres de familia para que denuncien a quienes están cometiendo los robos en la escuela primaria ya que los únicos afectados son los bolsillos de los propios padres y los pequeños al quedarse sin clases.