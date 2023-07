La 'steramer' mexicana Rivers pierde La Velada del Año 3 y su derrota genera polémica

La streamer mexicana Rivers salió derrotada en una de las peleas más esperadas en La Velada del Año 3.

La mexicana lució mejor y en un apasionante combate no pudo vencer a su homónima española La Rivers (Marina Rivers), quien pese a recibir golpes importantes terminó con la mano en alto.

Un resultado que de inmediato hizo enojar a los fanáticos, que en redes sociales compartieron que lo hecho por la mexicana en el cuadrilátero fue mejor.

Previo a saltar al cuadrilátero, la regiomontana recibió muchas muestras de cariño y ánimo entre las que destacó el realizado por Saúl 'Canelo' Álvarez.

"Se que vas a pelear, te felicito échale muchas ganas, estamos contigo y vamos a estar apoyándote", dijo el boxeador mexicano.

Polémica en la pelea de las Rivers

Durante el pesaje, ambas influencers discutieron por el peso pactado. Además, no llegaron a un acuerdo por las onzas de los guantes.

"He tenido que comer y bajar a 55 y tú no te has moldeado a eso", señaló la española Marina Rivers.

A lo que contestó la mexicana Samy Rivers, durante el pesaje: "Yo ya tenía mi combate pactado, ¿por qué yo tendría que subir de peso?. Entonces me quedo en 50 y te doy cinco kilos de ventaja. Ya estaba pactado. La diferencia de peso no es justa, baja de peso. No es mi culpa. Yo accedí a subir de peso. Yo peso 50 ¿10 kilos se te hace justo? No querías bajar nada. Si quieres pelearte con alguien que sea con el entrenador".

Por su parte, Marina Rivers, le respondió "Yo no estoy peleando, Primero me dijeron 58, luego bájate a 56 y nos pegamos. Yo acepté eso. Tu con onzas de 14 y yo de 11, sin ningún tipo de pesaje ideal. Eran cosas descabelladas. Todo el tiempo me llegaba información de cinco personas. Bajar 5 kilos me afectaba", señaló entre lágrimas.

Incluso entre entrenadores hubo confusión. Así lo comentó Sandor Martin, boxeador español, quién estará como analista: "Todo ese problema ya pasó. Hubo puntos de conflicto en el que nadie quería acceder. Ha sido un proceso duro para ellas. Para mí era difícil, ¿Qué estoy haciendo con esto? No puedo. Entre ellas no hablaron, primero era entre entrenadores, luego organizadores y así. Para nosotros es normal estas discusiones, ellas no están acostumbradas".

"Yo desconocía esto. No sé todos los procesos que pasaron hasta poder llegar a un acuerdo", indicó sorprendido Ibai Llanos, durante el evento del pesaje.

Pero la cosa no quedó ahí. Más tarde en Twitter, la mexicana publicó un mensaje en sus redes sociales asegurando que no entiende porque hasta ahorita se queja la española del peso, cuando tuvo varios días para hacerlo.

"Podría decir muchas cosas, pero me las guardaré, ustedes saben que no es mi estilo. Yo ni estuve involucrada en el acuerdo del peso, me dijeron: "tienes que subir si quieres pelear" y eso hice. Quejarte justo hoy de esto y aparte CONMIGO intentándome hacer quedar mal se me hace un poco raro. Tampoco voy a aguantar a alguien que me levanta la voz y me ataca de la nada. Nadie está obligado a aceptar pelear, espero disfruten la pelea mañana", argumentó la streamer mexicana.