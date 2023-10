La resistencia los define La resistencia los define

Para Caifanes, cada concierto que ha dado a lo largo de casi 37 años de trayectoria, ha sido igual de gratificantes que el primero. Tocar, tocar y tocar, fue la dinámica que hoy los coloca como una banda de rock mexicano que, por hacer lo que les gusta, tiene su música vigente con sus fieles y nuevos seguidores, entre ellos, muchos laguneros.

El sábado siete de octubre Caifanes regresa al Coliseo Centenario de Torreón, razón por la que Diego Herrera, músico y productor mexicano integrante de la banda, habló para El Siglo de Torreón sobre su próxima visita, y entre otras cosas, opinó sobre la velocidad y la resistencia que clasifica el éxito en una carrera musical.

Diego, contempla el cambio de las cosas desde que la historia de Caifanes comenzó, pero se centra en el ahora, en lo contentos que están por seguir tocando juntos y conectando con la gente.

"A estas alturas del partido, a nuestras edades, con un proyecto que inventamos y haber llegado a donde estamos es una bendición, lo agradecemos muchísimo, es imposible que no te conmuevas con el amor, con el canto de la gente, así que estamos disfrutando con ganas hacia el camino que vamos y con sacar rolas nuevas", mencionó al inicio de la entrevista vía telefónica.

El conocido por muchos como uno de los fundadores de Caifanes, junto a Saúl Hernández, recordó que en los inicios de la banda era muy difícil sonar en la radio, y el método infalible para ser escuchado masivamente era "tocar como locos".

"Eran varias formas de llegar, si en algo nos etiquetamos es en hacer que nos gustara y sigue siendo ese el principal filtro. Si te gusta algo, lo reflejas. En nuestros tiempos era imposible sonar en la radio y llegar masivamente a la gente más que tocando como locos, somos una banda que tocó, tocó y tocó, nos dimos a conocer por tantas tocadas, es como al revés el proceso. Habrá mucha banda que ya quiere hacer de volada, y sacar la canción esta y los conciertotes, pero no, esto es algo que se hace porque se quiere hacer, estoy tocando diario porque me gusta, y tiene que partir de ahí la banda un poco, esta es una carrera más de resistencia, no de velocidad. Ahora no tenemos la paciencia de ver un video más de 5 segundos y de ver el que sigue, muy dañina para mi gusto".

¿QUÉ ESCUCHA CAIFANES?

Un día antes de la entrevista, Diego Herrera contó que estuvo llorando solo en el estudio mientras escuchaba música por la plataforma de YouTube, y reconoce el llanto como una emoción muy importante. " (…) la música tiene esa gran virtud de saltarse, llegar derechito al corazón y de recordar aquella etapa de tú chavo en la secundaria o aquello", apunta para hablar sobre qué es lo que escuchan los integrantes de Caifanes.

"Escuchamos diferentes, hay muchas cosas. De repente Poncho tiene la batuta en las camionetas y pone música más setentera, un poco de todo, a mí me gusta escuchar más jazz, la propuesta armónica, escucho también clásicos usualmente ahora, mucho más que antes. Es como variado, consumimos varias cosas, pero la verdad soy el menos rockero que la mayoría de mis compañeros, es música, los géneros son géneros, y ahora se mezclan todos con todos, cosa que no sucedía antes".

En 1994 Caifanes lanzó el tema llamado Afuera, el cual Diego describió muy bien durante la charla, poniendo como ejemplo el problema de que los seres humanos se ven a través de los demás, y no de sí mismos.

"Hay una gran importancia en poder ver para adentro, verse a uno, aplaudirse... somos súper exigentes con nosotros. Entonces, te quieres agarrar de los 'likes' de las fotos del Facebook, pues no, porque además eso es tan falso como cualquier otra cosa. No existe.

"El otro día leí de una banda que tenía 300 mil 'followers' en no sé dónde, en una de esas redes, y no llegaban ni 200 personas a su tocada, ¿me entiendes?, es muy importante, las letras tocan lugares comunes, lugares que de alguna manera compartimos sin importar las redes, yo no soy fan, estoy en las redes porque es parte de mi chamba, pero si me das a escoger prefiero leer un libro, contemplar el jardín, o darle besos a mis perros".

VELOCIDAD CONTRA RESISTENCIA

Con su experiencia en el medio artístico, Diego sabe que hay música que funciona y que revienta la popularidad, pero también la que toma tiempo y permanece.

Quizá ningún fanático de Caifanes podía imaginarlo, pero a Diego Herrera le parecen interesantes los corridos tumbados, un género regional mexicano que actualmente "revienta los charts" de las plataformas de reproducción digital.

"Musicalmente a mi me parece interesante el corrido tumbado, que no sé si llegue o trasciende tanto como algún otro género que puede ser más rico, pero me llamó la atención en algún punto escuchar y ver cómo se deriva y se llega a ese punto.

"Entonces, podemos regresar a esta historia de la velocidad contra resistencia en esta carrera. Con las ganas de hacer algo que pegue, entonces dices, 'está pegando esta onda del corrido tumbado, vamos a hacer una canción por ese lado, y vamos a invitar a no sé quién para hacer dueto con ellos', nunca hemos sido de esa onda, nunca hemos seguido las tendencias musicales. Hacemos lo que nos gusta; sí nos influye escuchar todo lo que escuchamos, como me influyó en su momento mi papá poniéndome música brasileña, boleros… todo eso pues se va metiendo en una licuadora. Cada quién es libre de hacer lo que le guste, hay espacio para todos".

Antes de concluir la plática, Diego dirigió un mensaje para los fanáticos laguneros de Caifanes, agradeciéndoles la pasión y el apoyo durante el recorrido de la agrupación.

"Banda, quiero mandarles un abrazo y nuestro enorme agradecimiento por tantos años de compañía, de apoyo, de pasión por prestarnos tantos años sus oídos y sus corazones. Los esperamos este próximo 7 de octubre, vamos a estar compartiendo de nuevo con todos ustedes, disfrutando nuestras rolas con una buena noche de rock and roll".