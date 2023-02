La reacción que tuvo Finn Wolfhard al enterarse de que Noah Schnapp era gay

Finn Wolfhard, la estrella de "Stranger Things" que interpreta a Mike Wheele, celebró la decisión de su compañero Noah Schnapp, quien a principios de enero habló de su vida personal y se declaró abiertamente gay.

En una entrevista para GQ, Wolfhard reveló que estaba muy orgulloso de su amigo: "Cuando lo vi, tenía una gran sonrisa en mi rostro", dijo.

A raíz de la participación de Noah en la serie, surgieron dudas entre sus fanáticos, ya que algunos especulaban desde entonces que tenía un gran parecido con su personaje Will, pues a lo largo de las últimas temporadas éste demuestra sentimientos más allá de la amistad por Mike.

Y aunque en diversas ocasiones, el actor fue consultado respecto a la sexualidad de su personaje, él explicaba que el tema amoroso de Will quedaba en la interpretación de la audiencia, algo que le parecía hermoso: "No queda claro si Will se niega a crecer y madurar como sus amigos o si es realmente gay y si está lidiando con eso", dijo Schnapp, previo a la temporada cuatro, sin embargo, al final de la quinta parte se confirma la preferencia sexual de la figura.

Meses después del debut de la última temporada, Noah confesó a través de sus redes sociales que tiene mucho más en común con su personaje de lo que creía.

En un video de la plataforma TikTok, el artista escribió: "Cuando finalmente le dije a mis amigos y familia que era gay después de haber estado asustado en el clóset durante 18 años y todos dijeron: 'lo sabemos'".

La publicación del famoso se viralizó en cuestión de minutos y sus seguidores le mostraron apoyo y cariño.

"Estamos felices de que te sientas más cómodo ahora","Bienvenido a casa", fueron algunos de los mensajes en el post. Asimismo, hubo otros que no se sorprendieron por la revelación, ya que aseguraron lo veían venir.

Finn también reveló que después de protagonizar uno de los proyectos más exitosos, tanto él como sus compañeros están tratando de descubrir sus propias "misiones en la vida real", tal como lo hacen sus personajes en sus misiones secundarias, sin embargo, la distancia no es un impedimento para que puedan enterarse de la vida del otro.

"No estamos en las vibraciones de los mensajes de texto cotidianos de ninguna manera, y no porque... es como… ¿envías mensajes de texto a tus primos todos los días? Probablemente no. Ellos son nuestra familia. Hablaremos en los cumpleaños del otro. Hablaremos de vez en cuando. Pero de la misma manera que funciona la familia, si alguna vez necesito algo, ellos están ahí", dijo.