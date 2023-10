La reacción de Maluma tras ser tocado indebidamente por una fan

Este 2023 ha significado un gran año para Maluma, no solo lanzó al público su disco "Don Juan", también inició una gira mundial con la que ya ha recorrido algunos países de Europa y varias ciudades de Estados Unidos.

Sin embargo, fue en su última presentación donde el cantante sufrió un episodio bastante lamentable, pues una de sus fans lo tocó indebidamente. Los hechos ocurrieron este fin de semana en Nueva York, cuando el colombiano decidió convivir un poco más con su público y bajó del escenario para saludar, recibir algunos regalos y tomarse algunas fotografías con los asistentes.

Pero de un momento a otro, lo que parecía ser una convivencia tranquila se tornó en demasiado incómoda para el cantante, cuando, de entre todos los presentes, se asomó una mano que se posó en su entrepierna, causando la sorpresa y el enojo del artista.

Aunque Maluma iba acompañado por varios miembros de seguridad, poco fue lo que pudieron hacer para defenderlo, pero en cuanto el colombiano se dio cuenta de lo que pasó quitó la mano de la mujer y hasta le dijo algunas palabras que nadie pudo oír.

Posteriormente se alejó del lugar ya sin hacer caso a nadie y con una sonrisa que reflejaba su nerviosismo y sobre todo su incredulidad ante lo que acababa de vivir.

El momento quedó grabado en video y las imágenes ya circulan las redes sociales donde han dividido opiniones, pues mientras algunos reprueban por completo la actitud de la seguidora y hasta calificaron el incidente como una agresión sexual, otros desearon estar en el lugar de la chica:

"Eso es acoso, debieron haberla sacado del concierto", "Qué desagradable, pero es que él es tan sexy", "Eso, literalmente, es una agresión sexual", "Pero si hubiera sido al revés no la estuvieran aplaudiendo", "Ella debería ser yo", "No importa quien seas, nadie puede tocar a otra persona así", "La gente debería saber que hay límites", "Eso es inaceptable, ¿por qué no llamaron a la policía?, son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Hasta el momento, el llamado "Pretty boy" no ha hablado al respecto de esta situación y se desconoce si la chica recibió algún tipo de sanción.

Esta no es la primera vez que Maluma ha tenido que lidiar con alguna situación incómoda por parte de sus fans, recientemente reprendió a una persona del público que le arrojó un teléfono y anteriormente le lanzaron una muleta al escenario.