La reacción de Jürgen Damm por no ser considerado en el primer equipo del América

Desde su llegada al América, Jürgen Damm no ha disputado ningún partido como titular y todo parece indicar que no entra en planes de Fernando Ortiz con el primer equipo.

Ayer jueves se reveló que el extremo de los azulcrema se encuentra entrenando con la categoría Sub 20; sin embargo, el futbolista mexicano ha desmentido esta situación.

"Para nada. Estuve leyendo algunas notas, pero totalmente falso. Un poco triste porque ponen cosas sin investigar a fondo, pero yo tranquilo, trabajando. Sé que todo va bien y como siempre lo he dicho: el trabajo, la humildad y el hacer las cosas bien te va a dar la oportunidad de en algún momento que me toque estar, aprovecharla y hacer las cosas de la mejor forma", declaró esta mañana a su llegada a Coapa.

Damm no ve injusto las pocas oportunidades que ha tenido con la playera de las Águilas y explicó lo que sucedió ayer al entrenar con la categoría inferior.

"Para nada (ha sido injusto su paso por América). La realidad es que ayer hubo un tema de lo de la Liga Femenil con Nike. Entró gente de prensa y me vio con la 20 porque los miércoles y jueves que se ha separado el equipo en Primera, por lo general se hace 11 contra 11 y quedan dos o tres jugadores por fuera, entonces en esos lapsos los que no estamos dentro de ese 11 contra 11 entrenamos allá. Como me vieron, seguramente dijeron que estaba con la 20, pero yo estoy con el primer equipo entrenando, haciendo las cosas bien y esperando mi oportunidad", explicó el ex de Tigres y Pachuca.

Al mismo tiempo, negó tener problemas con el argentino Fernando Ortiz, técnico del América y enfatizó que muchas versiones que han surgido son falsas.

"Para nada (tiene problemas con Fernando Ortiz). Gracias a Dios en mis 12 o 13 años de carrera he sido intachable. Pueden preguntar a Tuca Ferretti, al Ojitos Meza, Miguel Herrera; siempre he sido un jugador muy disciplinado, el primero en llegar, último en irme, siempre trabajando. Nada de lo que se dice es verdad. Yo estoy tranquilo porque sé que todo está bien, le pueden preguntar a Baños y Diego Ramírez. Yo tranquilo porque sé que todo lo que se habla no es verdad", concluyó Jürgen a los medios de comunicación.

Lo cierto, es que Jürgen Damm no es del total agrado del estratega de las Águilas, por lo que su salida del Nido podría darse al término del actual certamen Clausura 2023. Ha pedido tener regularidad, pero las oportunidades son mínimas.