La raquetbolista mexicana Paola Longoria anuncia su próximo casamiento

Paola Longoria vive uno de los mejores momentos en su vida privada y a través de redes sociales la raquetbolista dio a conocer que se comprometió con Jeff Mihaljevich.

La atleta mexicana compartió el emotivo momento ocurrido en Cancún y, como buena prometida, dejó ver el anillo que le dieron cuando ella respondió "sí quiero".

"Siempre soñé con este momento algún día de mi vida, me encontré al hombre más maravilloso que Dios me pudo mandar, gracias por tu apoyo incondicional y por ser el mejor equipo conmigo. El amor en pareja es una decisión que hace que la vida valga la pena y tú en todo momento haces mis días maravillosos. Me caso con el amor de mi vida, sí y mil veces sí", expresó deportista en su Instagram.

¿QUIÉN ES JEFF? Poco se sabe del ahora prometido de Paola Longoria, pero ella misma confirmó hace algunos años que lo conoció en el sureste de México y, tras varias citas, decidieron iniciar una relación amorosa que hoy los llevará al altar y con quien la potosina ha sido feliz en los años recientes.