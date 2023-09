La próxima gran potencia económica del mundo

En 2002, el gobierno de la India lanzó una gran campaña de turismo internacional conocida como «La India increíble». Si hoy lanzara una campaña similar, bien podría llamarse «India inevitable». Muchos analistas mundiales han declarado que la India será la próxima gran potencia económica, entre ellos, Goldman Sachs ha pronosticado que se convertirá en la segunda economía más grande del mundo en 2075, y Martin Wolf -principal comentarista económico del Financial Times-, sugiere que para 2050, su poder adquisitivo será un 30 % mayor que el de EUA.

Ya ha habido predicciones muy audaces sobre India: que superaría a China (una economía que sigue siendo cinco veces más grande que la de la India), a McKinsey en 2007 sobre el consumidor indio llamado "pájaro de oro", pero por cambios en las políticas y crisis de confianza al hacer negocios con la India más los períodos devastadores a causa de la pandemia, han evitado el ascenso prometido. Pero, ¿Qué es diferente ahora?

Hay varias fuerzas que convergen para impulsar el crecimiento económico de la India:

1. El auge del consumo. Con mil 400 millones de personas y un sinfín de necesidades insatisfechas, el crecimiento de la India es impulsado principalmente por consumo e inversiones nacionales. Se espera que los salarios reales crezcan con un 4.6 %, mientras que la renta disponible seguirá creciendo por encima de 15%. El seguro médico privado, por ejemplo, casi se triplicó entre 2015 y 2021, mientras que se esperaba que los bienes de consumo duraderos crecieran entre 15 y 18 % este año.

2. Innovación apropiada al contexto. Las empresas internacionales se han esforzado por entender qué constituye la «clase media» de la India y elaborar las propuestas de valor adecuadas. Mientras algunos analistas sostienen que uno de cada tres indios es de «clase media», solo 66 millones son genuinamente «ingresos medios» según los estándares mundiales, si bien la enorme 1.16 mil millones son de bajos ingresos. Sin embargo, muchos de los miembros de este segundo grupo constituyen una vasta clase que consume.

3. Competencia. Competir en la India significa vender a precios mucho más bajos, lo que a su vez requiere reconfigurar las actividades, la producción y las cadenas de suministro de formas difíciles de imitar para la competencia. El coche más vendido de la India es el Wagon R, con un precio de 7,000 dólares y fabricado por la japonesa Suzuki, una empresa que tiene el 41 % de cuota de mercado en la India, es un caso atípico en la industria automotriz mundial.

McDonald's ha incorporado opciones vegetarianas, aperitivos indios y menús para familias multigeneracionales, creando una propuesta de valor contextualizada. Los que puedan descifrar el código del consumidor indio reciben generosas recompensas, Un fabricante de electrodomésticos presentó una línea de productos con ofertas "aptas para la India", como purificadores de agua y enfriadores de aire sin compresores, adecuados para las necesidades de los consumidores indios. Desde su inicio hace 30 años, los beneficios de este fabricante han crecido 826 veces y su capitalización bursátil ha subido 5,800 veces.

4. Transición verde. Una nueva y floreciente fuente de crecimiento de la demanda proviene de la necesidad urgente de la India de una transición ecológica. La magnitud de su potencial económico significa que su demanda de energía será enorme. Como el tercer país que más energía consume, ya es 4º del mundo en la capacidad instalada de energía renovable.

El país ha establecido objetivos ambiciosos: instalar 500 gigavatios de capacidad de energía renovable, producir 5 millones de toneladas de hidrógeno verde al año y reducir las emisiones un 45 %, junto con mil millones de toneladas de CO2, todo ello de aquí a 2030. UN Informe de 2021 del Foro Económico Mundial proyecta 50 millones de nuevos empleos netos en la «economía verde» en la India, lo que significa más consumidores, y 15 billones de dólares en oportunidades económicas para 2070, con 1 billón de dólares para 2030.

5. Infraestructura. El gasto en infraestructura de este año aumentará un 33 % hasta alcanzar los 122 mil millones de dólares. Los resultados han sido impactantes. India ha estado añadiendo 10,000 km de autopista anualmente. Desde 2014, el número de aeropuertos de la India ha doblado y un sistema de trenes mejorado tendrá nuevos corredores de carga «de alta eficiencia»» conectar los centros económicos de la India.

6." Infraestructura digital". Además, uno de los cambios más distintivos es el que se ha hecho en la infraestructura digital. Con 881.25 millones suscriptores de Internet, la India tiene la segunda población más alta del mundo con acceso a Internet, por detrás de la china 1.05 mil millones. Hay un "infraestructura pública digital" (un modelo que están estudiando otros países), que combina un sistema de identidad único a escala poblacional, una interfase de pagos que facilita los pagos digitales y un sistema de gestión de datos, con que los ciudadanos pueden acceder a los documentos esenciales en línea, como documentos fiscales, certificados de vacunación, etc. Todo esto ayuda a que un sector más amplio de la población pueda acceder más fácilmente a los servicios públicos y al crédito.

7. Reformas de la política nacional. Muchos reformas regulatorias y políticas se han establecido, desde la aplicación del Código de Insolvencia y Quiebras de 2016 hasta la eliminación de más de 39 mil reglamentos para fomentar la facilidad de hacer negocios.

8. Acceso a la financiación. Los mercados financieros de la India están en mejor estado que nunca. Con el enfriamiento de las oportunidades en China, los inversionistas necesitan alternativas e India está más cerca. El índice MSCI India (evolución de los mercados financieros), ha subido12 % este año, en comparación con el 2% del índice MSCI de los llamados mercados emergentes.

9. Punto óptimo geopolítico. El posicionamiento geopolítico ha producido nuevas oportunidades de negocio para la India, la más visible: fabricación de teléfonos inteligentes, con el objetivo de producir 20 millones de celulares inteligentes al año; solo con uno de esos proyectos se crearán 50 mil nuevos puestos de trabajo.

10. Dividendo de la diáspora (dispersión de grupos humanos que salen de su lugar de origen). Es interesante observar que tanto el CEO de Micron Technology (productor mundial de semi conductores con base en Idaho), como el director del Banco Mundial nacieron en la India. la diáspora india, es ahora la más grande e influyente del mundo como nunca lo había sido antes. Solo en el mundo de los negocios es revelador que en 25 de las 500 empresas más importantes según Standard & Poors, los directores ejecutivos de la empresa nacieron en la India. Los puestos de alta dirección de numerosas empresas están ocupados por indios. Estas conexiones ayudan a crear una conectividad global con las empresas de la India y facilitan la integración de la India en las cadenas de valor mundiales.

Para ir de su exitosa campaña "La India increíble", dirigida a los turistas, con la economía mundial a sus puertas, la próxima campaña de la India debería ser "Una India creíble".

Fuentes de referencia: Bhaskar Chakravorti, director ejecutivo y fundador Fletcher's Institute for Business in the Global Context. Gaurav Dalmia president del consejo de Dalmia Group Holdings.

