La propuesta de

El cantante lagunero, Luis Villalba, ha lanzado un nuevo sencillo de su inspiración llamado Aura, el cual ha sido bien recibido por el público, tan es así que se ubicó en un listado oficial de música de la plataforma Spotify.

Luis visitó El Siglo de Torreón para hablar de su canción y del movimiento musical de diversos géneros como el pop, rock, indie o folk, que sigue creciendo en la Comarca Lagunera.

"Aura es una canción que llegó de madrugada. La letra y melodía me llegaron en una noche de insomnio, me gustó tanto lo que vino a mi cabeza, entonces me levanté, tomé el celular y grabé una nota de voz con lo que estaba en mi cabeza y al día siguiente hice una maqueta simple, ya con notas, para empezar a darle forma".

El intérprete mencionó qué situaciones y emociones lo inspiraron para "darle vida" a la melodía, Aura.

"Habla de ese amor de verano que todos llegamos a experimentar alguna vez donde conoces a una persona en un viaje y haces click, entonces el mundo desaparecen y solo quedan tú y esa persona. No se sabe qué pasará después, pues tan solo vives el presente.

"Ese día (Cuando compuso la rola) previamente hablaba con mi esposa de experiencias que vivimos en la playa, de nuestras primeras escapadas juntos a sitios como Mazatlán y creo eso desencadenó la letra", resaltó.

En cuanto al sonido de esta canción, Villalba dijo que trató de explorar algo distinto a lo que había hecho.

"Empecé a ahondar en el mundo de los sintetizadores, siento que es como un ciclo conformado por guitarra y sintetizadores, algo que ha estado trabajándose en la escena musical".

Aclaró Luis que Aura no formará parte de su próximo disco, pero sí servirá como una manera de introducción a lo que viene en su trayectoria.

"El EP está muy mezclado. Son canciones que escribí hace tiempo y otras son nuevas. Todas traen sintetizadores, ya están las rolas en proceso de masterización".

Por otro lado, el artista mencionó que está "impresionado" de todo lo que ha crecido la escena musical de la Comarca Lagunera.

"Cada semana sale algo nuevo de artistas laguneros. Casi siempre salen tres o cuatro temas de artistas locales en plataformas y eso es algo muy padre, yo quisiera que la gente se percatara de todo el talento que hay aquí, de nuestra avanzada lagunera, así como en su momento salió la avanzada regia".

Luis externó que él escucha todas las propuestas que salen de cantantes de la Comarca.

"Oigo todo lo que lanzan, me doy idea de cómo se está moviendo aquí la escena. Me encanta aportar lo que pueda para que ese arte lagunero sea conocido en todos lados".

El cantautor ama la música, pero también tiene otra actividad de oficina. Durante la charla reveló cómo lidiar con ambas. En promedio dedica una hora diaria a la "artisteada".

"Mi labor de oficina es de la que vivo económicamente. La parte de la música siento que está todo el tiempo ahí, no es como que le dedique horas para aprovecharla o escribir. Siempre estoy escuchando música y me gusta absorber y aprender de lo que veo o escucho. Lo que sí me enfoco es cuando llega una inspiración, me siento con mi guitarra y a ver qué sale. La música hace que me sienta vivo".

Luis Villalba está consciente de que en la música nada es seguro y además reconoce que esta actividad tiene sus bases en la perseverancia.

"Considero que he estado dando pasos pequeños, pero constantes. Con esta canción de Aura logré entrar a una 'play list' oficial de Spotify, cosa que como artista independiente, es un logro enorme, tomando en cuenta que la plataforma recibe miles de propuestas semana a semana".