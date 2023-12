La People's League, la liga 'revelación de futbol tradicional', ¿de qué trata?

Este lunes arrancó con éxito el draft de La People's League. Muy al estilo de la NFL, cada uno de los equipos fue seleccionando al jugador mejor rankeado del try out.

Mediante un sorteo, los presidentes de los equipos tuvieron la oportunidad de ir eligiendo a su futbolista preferido. El primero en hacerlo fue Gloria F, seleccionaron al portero Jeancob Owen Ramírez.

Durante el evento se supo que Luis García sería el comisionado de La People's League. Alberto García Aspe, el gerente de La Liga, Jair Pereira el director deportivo y Paul Delgadillo como el comisionado de arbitraje.

Dentro de las novedades de los directores técnicos están Carlos Hermosillo con Cachorros FC, Francisco Chacón de director técnico de Calvos FC, Fernando González (exjugador del América) en Ziza FC, Carlos Salcido de Gambeta FC, entre otros.

La People's League comenzará la segunda semana de enero del 2024 y promete ser la revelación del futbol tradicional. Cambios de reglas, jugadores especiales y mucho más se disfrutará en la liga. En unos meses conoceremos al equipo que se va a coronar en el primer split.

¿Cuáles son los equipos? ¿Quiénes son los dueños?

*Eder dos Santos y Jonathan dos Santos - Ziza FC

*Marcela Figeroa - Gambeta FC

*Roberto Martínez y Jacobo Wong - Amor FC

*Poncho de Nigris y Aldo de Nigris - Tanos FC

*Gera MX y Capi Pérez - Cachorros Futbol Club

*Mirrey TV, Ramón Villa, "Tecatito" Corona y Raúl Jiménez- Reta FC

*Paquideus y Mafer - Callejeros FC

*Luis Garcia - Calvos FC

*"El Travieso" Arce- Emperors FC

*Miguel Ponce- Gloria FC

Comienza la aventura de la People's League con el draft

Romper las reglas es su filosofía. Dejar atrás lo establecido y modernizar lo viejo, para que nuevas generaciones se interesen en el deporte. Amor FC es el nombre del equipo de Roberto Martínez y Jacobo Wong, creadores de contenido que se suman al nuevo proyecto llamado La People’s League.

Contar historias, tener nombres de equipos divertidos, que la gente conozca a los jugadores, que creen sus propias canciones y que las reglas cambien constantemente, serán el detonante para que este proyecto tenga éxito, así lo consideran estos creadores de contenido.

"Podemos romper las reglas y hacer cosas que no se están haciendo actualmente en el futbol, como crear contenido divertido y presentar a los jugadores. No puedo pensar la última vez que un equipo me dijo: ‘Mira, este es el jugador’. Hay demasiados fans que nada más no los introducen a los equipos, pero porque los mismos clubes esperan que tú ya estés enterado porque alguna vez en alguna conferencia de prensa ya se anunció a "X" o "Y" jugador, y nosotros vamos a hacer las cosas diferentes", señaló Wong, en entrevista.

Por su parte, Martínez añadió que nutrir a "La People’s League" con estas herramientas le da un plus a la gente.