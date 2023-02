¿La Nueva Vizcaya en el Quijote? Parte II

La Nueva Vizcaya fue integrándose a lo largo del tiempo, a partir de los recorridos españoles por el llamado septentrión novohispano. Así lo reseñan cronistas e historiadores, entre los que destaca Baltasar de Obregón, uno de los soldados que acompañaron a Francisco de Ibarra, el fundador de Durango (1563). El imaginario de los conquistadores venía animado por las aventuras de los libros de caballerías, el género literario que más disfrutaban los peninsulares desde las décadas previas al descubrimiento de América, y que por cierto fue el origen de la escritura crítica de El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Bastaría volver a las palabras de Bernal Díaz del Castillo, quien en su multicitada reseña nos dice a propósito de la llegada de los europeos a la deslumbrante Tenochtitlan: …nos quedamos admirados, y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís (…) Y aun algunos de nuestros soldados decían que si aquello que vían si era entre sueños (…)¡ver cosas nunca oídas, ni vistas, ni aun soñadas, como víamos!

En el norte, con ese similar vuelo de fantasía y ambición de riquezas, los hispanos buscaban las siete ciudades de Cíbola, supuestos territorios llenos de tesoros y maravillas. Sin embargo, ante la desilusión, poco a poco la dura realidad se fue imponiendo, mientras la provincia de la Nueva Vizcaya iba creciendo, abarcando las actualidades entidades de Durango, Chihuahua, parte de Sinaloa, Coahuila, y todavía más allá (las recientes investigaciones temáticas de Chantal Cramaussel y José de la Cruz Pacheco Rojas son imprescindibles, para no hablar de fuentes más distantes). ¿Es, en síntesis, nuestra Nueva Vizcaya la que refiere Cervantes en su Quijote inmortal?

POSIBILIDAD

Ya he revisado las notas de algunos trabajos canónicos. Veamos ahora lo que señalan tres ediciones contemporáneas sobre la misma cuestión.

El más popular de los cervantistas modernos es, sin duda, el catalán Martín de Riquer. Acerca de la escena que nos ocupa, de “desbordante y brillantísima descripción”, se reafirma el extraordinario poder creativo de Cervantes. Subraya también sobre el listado de los combatientes el precedente de los libros de caballerías y la burla a Lope de Vega. No obstante, de la Nueva Vizcaya, nada. Tampoco aparece algo en la edición del Quijote-Guanajuato (2010) de Florencio Sevilla, salvo el significado de algunos términos, como acostumbra la mayoría de los anotadores. Por fortuna me quedaba la que se considera la mejor edición de todas (1998), la debida al filólogo Francisco Rico. Enseguida leí con atención las notas correspondientes…sin que se deshiciera el entuerto.

No me di por vencido. Repasé el comentario de Edwin Williamson – en el volumen complementario de la obray lo mejor que encontré es que en el episodio aludido don Quijote se mueve entre la alucinación y la interpretación de las leyes de la caballería. Así las cosas, acudí con la curiosidad inalterable, a la Enciclopedia Cervantina (1997) de Juan Bautista de Avalle Arce, y la huella sobre las tierras neovizcaínas no aparecía por ningún lado, como si se tratara de la travesura de algún mago encantador.

Hasta que arribé a las páginas del Diccionario del Quijote (2005), de César Vidal. Había una posibilidad en el camino. Por ello, y aquí es fundamental transcribir la entrada completa, si bien es breve: Nueva Vizcaya. Provincia de Filipinas situada en la isla de Luzón. En su desvarío, durante la aventura de los rebaños, don Quijote convierte al imaginario Timonel de Carcajona en príncipe de la misma (I, 18).

Don Quijote de la Mancha cruzó el Atlántico en el imaginario de los conquistadores españoles (FREEPIK)

ECO

Se me cayeron las alas durangueñas… pero no por mucho rato, ya que en Google-Wikipedia hallé (con los riesgos que implica este tipo de consultas) que aquella Nueva Vizcaya había sido fundada en 1841, es decir ¡más de dos siglos después! de la publicación del primer Quijote. O ya se conocía la región con tal nombre antes de su instalación oficial, o de plano la referencia del Diccionario de Vidal incurría en un error. Averígüelo Vargas, para decirlo con una antigua expresión coloquial.

En todo caso la pregunta persiste: ¿Cuál era el eco que había oído Cervantes? Porque con la Nueva Vizcaya sucede algo parecido que con el Aleph del cuento de Borges: Hay más de una. Me explico. Hace unos años compré en un tianguis en la Plaza de Armas un viejo librito, Discurso histórico (Colección Austral, 1947), de J. Francisco Aguirre, en donde se narra el establecimiento español de otra Nueva Vizcaya en la región paraguaya del Río de la Plata. Y en fecha más cercana (no tenía ni la menor noticia de esto), supe que la ciudad de Montevideo, Uruguay, fue fundada por el militar vasco Bruno Mauricio de Zabala, nacido en Durango, Vizcaya, España, que vivió entre los siglos XVII y XVIII, y para redondear el punto, que en la actualidaduna avenida principal de su centro histórico se llama precisamente Durango. De alguna manera, enhorabuena, somos familia ampliada.

Como se ha visto, hay tela de donde cortar. Sea como sea la raíz de la resonancia neovizcaína en Cervantes, no deja de ser una relación interesante, agradecible, en especial para los que compartimos ese ayer nominal común (recuérdese también que en el Quijote aparece el desafío de un vizcaíno de fuerte carácter). Habrá, en suma, que seguir indagando en los estudios de la topografía quijotesca. Un cervantista de la Bizkaia peninsular puede tener la respuesta. Por lo pronto, ahí queda el trazo de otra aventura analítica, con algunas señales en el horizonte.