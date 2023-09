La nueva entrega de El Gran Pastelero Bake Off Celebrity México ya tiene fecha de estreno

Todo está listo para que vuelva a las andadas El Gran Pastelero Bake Off Celebrity México.

La nueva temporada llegará a HBO Max y al canal Discovery Home Health el próximo 14 de septiembre.

El público verá la competencia de nuevas celebridades enamoradas de la repostería, en su intento de convertirse en el mejor pastelero aficionado del país, mientras intercambian anécdotas, consejos y risas con sus compañeros competidores.

Bajo la conducción de Angélica Vale, los reconocidos chefs Paulina Abascal, Jesús Escalera y Poncho Cadena evaluarán todo lo que ocurra.

Las celebridades que participarán son Alberto del Río “El Patrón”, Alicia Villareal, Diego Shoening, Polo Morín, Ángel Villamar “Antrax”, Paco de Miguel, Paco Rueda, Chingu Amiga, Sylvia Pasquel, Priscila Arias, Gaby Rivero e Issabella Camil.

Según un comunicado, en HBO Max, los tres primeros episodios estarán disponibles a partir del 14 de septiembre, mientras que en Discovery Home & Health, la audiencia podrá disfrutar de dos episodios cada semana, a partir del mencionado día a las 21:30 horas.

La segunda temporada de El Gran Pastelero Bake Off Celebrity México. es una producción de HBO Max, y se basa en la adaptación de The Great Bake Off, el exitoso programa británico creado por Love Productions y licenciado por BBC Studios Distribution.

“No te pierdas de la creación de grandes postres, de tus celebridades favoritas y saca a tu pastelero interior a partir del próximo 14 de septiembre en HBO Max y Discovery Home & Health”, menciona la misiva.