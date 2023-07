La música trajo color al lagunero Luis Ángel BM

El cantante lagunero, Luis Ángel BM, desea triunfar en los escenarios de todos lados, es por eso que se prepara al máximo puliendo su voz y tocando instrumentos. El nacido en Nazas, Durango, pero radicado en Gómez Palacio, se presentó en el programa El Sonidero Lagunero, en donde tras interpretar dos melodías habló de su carrera. Al inicio de la charla, el artista se definió tal y como es.

“Soy alguien que humildemente viene a compartirles a las personas lo que me gusta hacer que es cantar en teatro, plazas o los proyectos musicales que me inviten”. Recientemente, el joven actuó en el atrio de Plaza Cuatro Caminos, en donde conquistó al público que pudo verlo. “Fue un proyecto que ya tenía para este año. Fue un recital que hice durante mis clases de canto. Busqué el espacio y me lo dieron”. Con una sonrisa de oreja a oreja, Luis Ángel compartió ese primer contacto que tuvo con la música.

“Lo que tengo más presente es iniciando con mi familia. Mi familia y yo somos un coro de la iglesia y empecé a cantar con ellos estando en sexto de primaria. El brinco más profesional lo di cuando me vine a vivir a Gómez Palacio, que es cuando empiezo a hacer más cosas como teatro musical y el primer proyecto que realicé en este rubro fue Jesucristo Superestrella".

Justo el año anterior, Luis Ángel también tuvo la oportunidad de figurar en otro musical que fue Hairspray. “Me dieron un papel protagónico. Lo disfruté bastante. Estuvimos en el Teatro Nazas y nos fue muy bien”, señaló.

Por otro lado, el cantante afirmó que en un inicio su familia no lo apoyaba del todo en sus sueños musicales, pero posteriormente poco a poco ha cambiado el panorama.

“Así como un apoyo 100 por ciento no lo siento, pero sí me dejan hacer mis cosas. Es que luego los papás te infunden miedo porque luego dicen que de qué va uno a vivir si se dedica a la música”, dijo el joven, quien terminó la carrera de Ingeniería en Sistemas. Aceptó Luis Ángel que le gustaba estudiar su carrera, sin embargo, reveló que fue la música la que le trajo color a su vida. Espera seguir compaginando ambas actividades.

La música trajo color al lagunero Luis Ángel BM