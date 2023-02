La música, parte importante de Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Christophe Beck, compositor detrás de las bandas sonoras de Ant-Man y Ant-Man and The Wasp, regresa para crear la banda sonora de Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Según el director Peyton Reed, quien trabajó con Beck en la primera película de Bring It On, se le pidió a Beck que construyera un tema icónico de héroe de Marvel para Ant-Man.

"A Chris se le ocurrió ese tema y pensé que era fantástico", dice Reed y añade en un comunicado: "Y ahora, ocho años después, ese tema todavía resuena. Estoy muy orgulloso de lo que Chris ha hecho en estas películas".

Beck dice que estaba encantado de volver a formar equipo con Reed. "Esa es una de las alegrías de trabajar con directores repetidamente a lo largo del tiempo, especialmente en una franquicia continua", dice.

"También he disfrutado mucho el trabajar más de cerca que nunca con Peyton en esta película y profundizar nuestra amistad junto con nuestra relación como colaboradores", externa.

Los cineastas se esforzaron por alinear la nueva película con las películas de Ant-Man que vinieron antes, y la música juega un papel muy importante en hacer precisamente eso. Ant-Man, The Wasp y Hank Pym tienen temas que están bien establecidos en Quantumania", dice Beck.

Mientras abrazaban estos temas, Reed y Beck también querían que la música ayudara a separar la nueva aventura de las anteriores.

"Quantumania tiene lugar casi en su totalidad en un universo separado del nuestro. Peyton y yo trabajamos muy duro para hacer que la película y la banda sonora se sintieran nuevas y diferentes de las dos entregas anteriores de Ant-Man, al tiempo que conservamos su espíritu y lo que hace que los personajes sean adorables y familiares", comenta Beck.

(FOTO: ESPECIAL)

Llevar la narración a lugares subatómicos requería un enfoque especial de la música. "Estábamos entusiasmados con hacer esta película en una escala épica", dice Reed. "Chris simplemente fluyó con eso creando diferentes sonidos dentro del reino cuántico".

La partitura final fue grabada en Abbey Road Studios con una orquesta de 80 piezas y Tim Davies dirigiendo. La grabación adicional se realizó en el Synchron Stage Vienna en Austria con la dirección adicional de Gottfried Rabl. "Chris se superó a sí mismo con la banda sonora de esta película", dice Reed. "Es inmensamente talentoso como compositor, y creo que esto fue lo más divertido que tuvimos trabajando juntos en esta película porque pudimos pintar en un lienzo realmente grande".