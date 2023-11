"Solo la muerte es la única que nos puede detener", dice Silvia Ortiz, quien hace 19 años emprendió la incansable búsqueda de su hija Stephanie Sánchez-Viesca Ortiz (Fanny), quien fuera vista por última vez la noche del 5 de noviembre sobre la calle 28, entre las avenidas Matamoros y Morelos.

Aunque han pasado casi dos décadas, las fuerzas siguen siendo las mismas, asegura su madre, en medio de una búsqueda de su hija y otros desaparecidos.

"Las fuerzas como el primer día, esas no terminan ni terminarán hasta saber, hasta encontrar, porque uno no se queda tranquilo, eso es definitivo", dice Silvia Ortiz, quien gracias a esas fuerzas ha podido caminar largas distancias en terrenos llanos donde el sol quema, "pero uno no se da cuenta, porque uno lo que quiere es buscar, lo que quiere es encontrar…".

Tras 19 años de su desaparición, no se tiene ni una pista sólida que ayude a dar con su paradero.

Es por ello que para este año, pedirá la colaboración de la ciudadanía, de aquella que pudo en su momento tener alguna información y que por temor no lo ha dicho. A ellos, va dirigida esta campaña para encontrar no solo a Fanny, sino al resto de los desaparecidos en la región lagunera, sobre todo aquellos de larga data como el de Silvia Ortiz.

Se trata de la colocación de cajas tipo buzón, para recibir cualquier información que sea de utilidad. Éstas estarán identificadas con las fotografías, ya sea de Fanny o de otra persona no localizada, acompañada por el sello de Grupo Vida.

De acuerdo con Silvia Ortiz, se pretenden colocar entre 20 a 25 cajas, tanto en supermercados, tiendas de conveniencia, cercanas a los lugares en donde se registraron las desapariciones. Pero no solo será en Torreón, sino también llegarán hasta Matamoros y Gómez Palacio.

"Vamos a dejar las cajas mañana (domingo). En algunos Oxxo, Seven, que estén cerca de los lugares de desaparición de personas, incluidas mi hija. También en la Facultad de Medicina, pensamos, no hemos ido pero pensamos poner una de las cajas. Soriana, HEB, Aurrera, queremos dejar en Matamoros, en Gómez también", detalló.

La idea es que permanezcan al menos una semana, en espera de recibir información o bien, hasta mensajes de apoyo.

"Nosotros les invitamos que si saben algo, simple y sencillamente escriban y lo echen en la caja y si no quieren dar información y quieren dar unas palabras de apoyo, también son bien recibidas porque las mamás necesitamos esa parte también", dice Silvia Ortiz.

La madre de la joven desaparecida aclaró que no solo se busca información de Fanny, sino de cualquier otro desaparecido.

"No solo de Fanny, de cualquier desaparecido que tengan conocimiento, que sepan, que hayan visto, nada más escriban y echen el papel en la caja, ya nosotros veremos qué hacemos con esa información".

VIDA DESTROZADA

A 19 años de ausencia, de no tener una pista, la vida no es la misma.

"Es como no debió haber sucedido ayer, ni para ella ni para nadie.

Para dejar no solo el dolor en una mamá y en un papá sino en toda una familia completa, en donde se pierde totalmente la vida, en donde se descompone totalmente la familia y que ya no es igual", dice con tristeza la madre de Fanny.

En este día, en donde se recuerda esa tarde, en donde la mamá de una de sus amigas, a donde acudió para pedir dinero prestado para el camión que la llevaría de regreso a casa, le envía un mensaje.

"Para ella, que seguimos buscándola, que deje de tener miedo, que nos marque, que nos diga…"

Y para el resto de los desaparecidos o personas que cuentan con información que pudiera ser de utilidad, les dice:

"Para cualquier desaparecido. Que piensen que sus padres, sus madres, sus esposas, sus esposos, sus hermanos, los están buscando.

Que no hay un minuto de respiración real hasta no saber qué fue lo que sucedió. Que no vamos a parar, que no nos van a detener, solo la muerte es la única que nos puede detener, ya algunos han muerto en la búsqueda, que no esperen a eso, ni ellos ni las personas que llegaron a ver, porque no saben lo que es esto, no entienden lo que es. Y ríndanle cuentas a nuestro creador, que no sean omisos, que hablen".