La curiosa publicación con la que Dua Lipa, ¿anuncia nueva música?

Dua Lipa hizo una publicación que hizo emocionar a todos sus seguidores, pues es una prueba de que su nueva música está cada día más cerca.

La primera pista que dio la cantante británica fue cuando archivó todo su contenido en redes sociales y cambió las portadas de sus álbumes en servicios de "streaming" como Spotify.

Ahora la intérprete de New Rules ha compartido un teaser que dura apenas unos 10 segundos, en donde se muestra a la artista en primer plano, en donde los protagonistas son sus labios, lengua y una llave, de fondo suena lo que parece ser su nueva canción.

La publicación contiene la leyenda I'm not here for long, el cual sería el nombre del nuevo sencillo.