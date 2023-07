La misteriosa aparición de una mujer en el velorio de Talina Fernández

Coco Levy, hijo de Talina Fernández, habló con la prensa este viernes, cuando los servicios funerarios entregaron los restos de la "Dama de buen del decir", para confirmar la versión que los medios de comunicación, la familia y los seres cercanos, que se encontraban en la casa de la conductora para darle el último adiós, propagaron el día del velorio, en el que aseguraban que una "dama de negro" había rondado en el domicilio de la famosa, pero ¿Coco considera que se trataba de la presencia de su madre?

Este viernes, los medios de comunicación obtuvieron las últimas declaraciones públicas que Coco Levy ha concedido, luego de que su madre falleciera, el pasado miércoles 28 de junio, en las que habló acerca de la supuesta figura de una mujer, la cual se habría hecho presente la noche de esa misma fecha, cuando la familia Levy Fernández llevaba a cabo el velatorio del cuerpo de la conductora.

Aunque fue la prensa y las y los presentes los que hablaron de la imagen de esta mujer, Coco también percibió una energía inusual pues, si bien, el novio la figura, pudo escuchar su presencia: "Yo escuché una cosa extraña la primera noche que estuvo aquí la prensa, alguien se subió al techo a fumar", destacó.

El olor a tabaco generó la conmoción de Coco pues, como se sabía públicamente, Talina era asidua a la práctica de fumar cigarrillos. "Lo que más le gustaba a mi mamá en la vida era fumar y no había nadie que se haya subido al techo, porque te juro que no es fácil subirse", destacó.

Fue entonces, cuando la reportera de "Venga la alegría" le preguntó si pensaba que podría haberse tratado de la manifestación de su madre, a lo que Coco no supo contestar, sin embargo, tampoco se mantuvo en una posición escéptica pues, como dijo, su madre siempre fue una mujer llena de magia.

"No lo sé, no sé qué les puedo decir, mi mamá siempre fue mágica y majestuosa", destacó.

Además, Levy compartió que aún no concientiza que su mamá ha partido, sobre todo, porque le ha costado mucho llorar su muerte ya que, desde chico, -por ser el hijo varón mayor- se hizo a la idea de que no debía transmitir sus emociones a través del llanto, para mostrarse como un jovencito fuerte, pero, ahora, esa postura le cobra factura, ya que no sabe cómo expresar lo que su alma siente a través de los sentimientos.

"Yo como el hijo mayor, me creí desde chiquito, que tenía que ser el fuerte, no soy muy hábil para llorar", indicó.

Además, contó que la familia se siente mayormente preocupada por María, la nieta de Talina, quien se forjó a lo largo de su niñez y juventud a lado de su abuela, sin embargo, rescató que es una mujer muy fuerte y poderosa a la que apoyarán a lo largo de todo este proceso de duelo.