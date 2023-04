La misión Juice tiene su banda sonora: 55 canciones en Spotify

La espera siempre es mejor con música. La Agencia Espacial Europea (ESA) creó en Spotify una lista de reproducción de 55 canciones con motivo del lanzamiento de la misión Juice a Júpiter y a sus grandes lunas oceánicas, que se tuvo que posponer hasta mañana por el riesgo de la caída de rayos.

La lista, de más de tres horas y media de música, incluye temas de The Jesus and Mary Chain ("April Skies" y "Between planets"); Red Hot Chili Peppers ("Soul to Squeeze"); Vanilla Ice ("Ice Ice Baby"); Mike Oldfield ("The Voyager", "Tres Lunas" y "Discovery"); Bod Dylan ("Orange Juice Blues"); o del grupo español Amaral ("El universo sobre mí").

También hay temas de Daft Punk ("Voyager"), Taylor Swift ("Drops of Jupiter"), The Cure ("Jupiter Crash"), Lizzo ("Juice"), Santana ("Europa"), Madonna ("Frozen") o Spandau Ballet ("Round and Round").

Las canciones, aunque la mayoría no directamente, sí mencionan de una u otra forma algún término relacionado con la misión o el universo. Así, en sus títulos aparece la palabra juice, frío o heladas (las lunas de Júpiter Europa, Calisto y Ganímedes se las conoce como heladas u oceánicas), explorador, campo magnético, cosmos o planetas.

Hoy el lanzamiento del cohete Ariane 5 con la misión Juice a bordo estaba previsto inicialmente para las 12:15 horas GMT, desde el puerto espacial europeo de Kurú, en Guayana Francesa.

Tres cuartos de hora antes, mientras el cohete se estaba llenando de combustible, la ESA, a través de su cuenta de Twitter, invitó a la audiencia a coger un "zumo espacial criogenizado" (juice es zumo) o una taza de té, y a relajarse con la lista de reproducción de Juice.

La espera sin embargo se ha alargado debido a la meteorología adversa. Habrá que esperar, en principio, hasta mañana a las 12:14 horas GMT, para disfrutar del lanzamiento de esta misión que explorará el entorno de Júpiter y sus tres grandes oceánicas.