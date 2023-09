La mente detrás de La Casa de los Famosos Mx

Cada uno de éstos destaca por algo, "Shark Tank generó un ecosistema de emprendedurismo enorme en México y en Colombia, MasterChef es un programa muy aspiracional… donde todos nos sentimos cocineros y ahora La Casa de los Famosos que es un programa distinto a lo que yo solía producir, en efecto es entretenimiento, pero entretenimiento distinto, pero me propuse que la producción de ese programa fuera enorme, que fuera cada día mejor, con retos más grandes, con mejores fiestas".

El común denominador de estas experiencias es "aspirar a la excelencia como producción y con resultados en pantalla y también en audiencias".

Pese a que la televisión la reta día con día y le encanta, su corazón está con la radio, medio donde se formó profesionalmente de manera remunerada. Produjo a Javier Solórzano y luego a Carmen Aristegui por 10 años, "me tocó enfrentarme a las batallas durísimas periodísticas que dio Carmen y las dio junto con su equipo".

Del espacio en radio con Carmen nació Niñonautas, una cápsula que simbolizó un respiro para los infantes que iban escuchando el noticiero por sus padres, Kirén lo define como "un reflejo esencialmente de lo que soy yo, una persona con muchas preguntas y con muchísimas ganas de encontrar las respuestas".

LA PRODUCCIÓN DE LA CASA DE LOS FAMOSOS

"Este programa llega en un muy buen momento para la televisión abierta y creo que este es un formato ganador" manifestó Kirén, a quien su jefe le dijo que si quería ser la mejor productora de América Latina tenía que hacer este show ya que es muy demandante, con el formato de Endemol Shine Boomdog que se había dejado descansar por un tiempo.

"Creo que fue una gran sinergia entre el poder de estos clientes, Televisa, Las Estrellas, ViX, y de un formato tan poderoso, tan bien estructurado desde su origen".

Compartió que hace menos de un año, en medio de una reunión con todos los productores de Big Brother, programa que consideró "la madre de todos los demás", uno de los presentes dijo "confía en el formato". Y así fue, el programa fue un éxito.

"Yo soy la productora ejecutiva de este programa y como productor mi rol es tan importante como el resto de la producción", en este caso, su trabajo es "dar respuesta a todo el equipo de contenido, al showrunner que se llama Paly Alonso".

Su tarea como productores fue colocar elementos que cada participante fue tomando de una manera u otra.

Realizaba actividades como llevarles vestuario, negociar derechos musicales, y armar las fiestas temáticas que los habitantes tenían por semana, por mencionar algunas.

Las piezas de este rompecabezas fueron el equipo de vestuario, cinco equipos de arte, el equipo que controla invitados y talento, con dos foros trabajando en simultáneo, tres sets, más la casa.

"La Casa de los Famosos es ir construyendo la historia día con día, junto con los habitantes. Ellos son los protagonistas que van dando el contenido, nosotros sólo vamos siguiéndolos y cachándolos".

Por ello, destacó que "hay que tener mucha velocidad de reacción, desde el showrunner y el asistente, hasta el agente de edición" ya que las sorpresas no tenían un horario establecido. Ejemplo de ello, fueron los invitados especiales, como en el caso de Wendy, que fue visitada por el cantante Manuel Turizo el día de su cumpleaños. También le llevaron a Poncho a su hijo Ponchito por su cumpleaños y a Sergio a su nieta.

El fenómeno de este show mantuvo a los espectadores 24/7 siguiendo su contenido, tan es así que fue tendencia todas las semanas de transmisión. Kirén compartió que incluso algunos de sus amigos, de profesión abogados, crearon un grupo en WhatsApp llamado "Chat para analizar La Casa de los Famosos".

Asimismo, respecto a las recientes declaraciones de Poncho de Nigris en una entrevista, donde dijo que él también producía dentro de La Casa al conocer este tipo de formato por sus experiencias anteriores, añadió que "en efecto cada personaje que está dentro es un poco productor porque está generando su propio contenido que va a generar contenido hacia afuera".

"El casting habla por sí mismo, el cast fue buenísimo, ese recayó del lado de Televisa. Fue un casting muy bien ejecutado que dio resultados increíbles en pantalla".

Recalcó que el hecho de que se generaran dos teams tan distintos, que tuvieran estrategia, les ayudó mucho.

"Cada uno de los personajes que estuvo dentro jugó muy bien su papel y tener gente con experiencia evidentemente te ayuda a tener un reality distinto. Además, esta es una carrera de resistencia porque son muchas semanas ahí dentro".

Externó que los habitantes se enfrentaron a retos físicos y mentales cada día, que fueron desde la convivencia, compartir un espacio y estar lejos de sus seres queridos. "Este programa saca en algún momento lo mejor de ti, pero seguramente también lo peor de cada uno".

"Pero no puedo aventurarme a decírtelo porque no lo sé, deseo con el corazón que la haya porque es un programa muy cansado pero muy divertido, muy retador y que a mí como productora me reta mucho, pero en realidad no tengo la respuesta, ojalá sí, y si sí, ya estaremos platicando al respecto".

ENFRENTAR EL MIEDO Y LOS ERRORES

"Hay dos tipos de miedo, por un lado, el miedo que te paraliza, que te dice no vas a poder y al final ¿sabes qué pasa? Que no puedes. Y por otro lado está el miedo motivante, el miedo que te dice 'me muero de miedo, pero lo quiero intentar'".

Para ella, este último sirve de impulso para ejecutar las cosas.

Asimismo, para afrontar un error "lo único que te ayuda es la experiencia de saber que no es tan grave y cuando es grave te tocará pagar la consecuencia". Y el trasfondo del error es el miedo al fracaso, ante ello dijo que "al final del día en algún momento nadie se acuerda del fracaso". Y el espacio que ocupa la equivocación es diminuto comparándolo con el universo de cada persona.

"Aviéntate, lo peor que puede pasar es que no pase nada", es la frase con la que culminó la entrevista, incitando a la gente a atreverse a realizar lo que desean ya que "el paracaídas si haces la tarea siempre se abre".