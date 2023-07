La Laguna se pinta de rosa gracias a Barbie

La Comarca Lagunera se pintó de rosa desde ayer.

Desde ayer, fecha de estreno de Barbie, los cines de la Comarca Lagunera lucieron abarrotados. No hay duda, todos quieren ver la película protagonizada por Margot Robbie en el papel de la famosa muñeca y Ryan Gosling, en el de "Ken".

Este jueves, decenas de laguneros llegaron a Cinépolis Cuatro Caminos con blusas, playeras, faldas, gorras o cualquier otro accesorio relacionado con Barbie.

Las filas para comprar boletos eran inmensas y en dulcería ni se diga. Los vasos oficiales de la película se acabaron. Al menos en La Laguna, la gente no se peleó por ellos, como ocurrió en otras partes del país.

José Julián Olivares, oriundo de Torreón, fue de los primeros en ver la película, y aunque no le gustó del todo, sí la recomienda.

"Le doy de calificación un 8.5. No conecté mucho con la película, pero si está buena", comentó Olivares.

Dayana López, fue con sus amigas a la función de las 19:00 horas y salió feliz de la sala.

"Me encantó Barbie, tiene de todo. Si no la han visto, deben hacerlo. La música me gustó bastante", sostuvo.

La película dirigida por Greta Gerwig ha obtenido calificaciones muy buenas en sitios como Rotten Tomatoes, en donde tiene un 90 sobre 100 por parte de los críticos.

"Una autoparodia feminista complaciente y demasiado calculada, es el Ken empoderado de Ryan Gosling lo más brillante. Una película que se sostiene gracias a su divertida recreación del universo de Barbieland", dijo Elsa Fernández-Santos del diario El País sobre el filme.

Por su parte, Janire Zurbano de Cinemanía opinó que, "Es tan divertida y empoderadora como prometía, pero mucho más musical y profunda de lo que esperabas (...) es una apuesta inteligente y valiente (...) que subvierte la cara B de Barbie y critica sin miramientos a Mattel".