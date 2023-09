La Laguna entra por primera vez en la radiografía del mercado inmobiliario industrial del país

Por primera ocasión, La Laguna aparece en la radiografía del mercado inmobiliario industrial en el país, con 1 millón 437 mil 279 metros cuadrados para el hospedaje de empresas, por encima de regiones como Hermosillo o Nuevo Laredo.

Claudio Bres Garza, secretario de Economía en Coahuila, presentó el documento y consideró que el primer apunte de la región es histórico.

Explicó que el fenómeno de relocalización internacional de empresas que se conoce como nearshoring puede ser motivo de una revolución económica para México, siempre y cuando se sepa aprovechar, para lo que se requiere que se puedan conjuntar una serie de condiciones que involucran a los diferentes niveles de gobierno, la Iniciativa Privada, desarrolladores inmobiliarios en particular y también la Academia.

"Hay una gran oportunidad por nuestra posición geográfica estratégica, pero eso por sí solo no es una garantía para tener éxito, además, no debemos perder de vista que esta oportunidad tiene una ventana de tiempo, no es permanente ni para siempre, y por ello se debe aprovechar con una ejecución adecuada de todos los actores involucrados", comentó.

Señaló que México cambiará su cara en los siguientes 20 años, especialmente en los estados del noreste, como son Coahuila, Nuevo León y Chihuahua. "Quisiéramos que las 32 entidades federativas crecieran por igual pero en la planeación y el sembrar tiene mucho que ver", dijo.

Recordó que la pandemia hizo que el mundo se detuviera, pero desde hace dos años hay empresarios que le apuestan a su tierra por la certeza que se ha generado en la región y en el estado, por lo que aseguró que en los siguientes meses y años seguirán "lloviendo" las inversiones para La Laguna.