La justicia me vuelve a dar la razón: García Cabeza de Vaca tras amparo de juez

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señaló la noche de este martes, que la resolución de un juez federal confirma que es inocente de las acusaciones en su contra y que, "hoy la justicia me vuelve a dar la razón".

A través de un video que compartió en sus redes sociales, con una duración de un minuto con 42 segundos, García Cabeza de Vaca se refirió así al amparo que le otorgó un juez federal, el cual cancela la orden de aprehensión en su contra, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

"Hoy les doy a conocer, personalmente, la resolución de un juez federal que me da la razón y que confirma lo que siempre les dije: fui inculpado, hace casi dos años, por delitos que no cometí. Que soy inocente de lo que se me acusó y que, hoy, la justicia me vuelve a dar la razón", expresó.

Añadió que, no se le persiguió por violentar la ley, "esta burda persecución política fue por defender el Pacto Federal y la igualdad de oportunidades entre las entidades federativas y un trato fiscal justo".

Dijo que también fue por exigir desde su trinchera un respetar y hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho, así como por impulsar energías limpias en Tamaulipas, "y por estar convencido de que, al agachar la cabeza ante el autoritarismo, perdemos dignidad, perdemos país; se tiene que luchar de pie y no de rodillas".

Esta sentencia judicial demuestra, insistió, "que fui víctima de una persecución política basada en pruebas falsas e invenciones que buscaban intimidarme, callarme e inclusive, o a pedir licencia a mi cargo de Gobernador".

Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que su compromiso es y seguirá siendo, "como ha sido toda mi vida, ni me doblo, ni me vendo; estoy y estaré de frente y de pie, siempre por Tamaulipas y por México. Nos vemos pronto".