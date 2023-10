La inseguridad de Matthew Perry acabó su relación con Julia Roberts

Matthew Perry y la actriz Julia Roberts protagonizaron una de las relaciones más comentadas y populares de los años 90.

Fue el pasado 28 de octubre cuando se dio a conocer la muerte de Matthew Perry, esto luego de que el actor fuera encontrado ahogado en su piscina a los 54 años de edad. Coincidentemente, su fallecimiento fue en el cumpleaños de la actriz Julia Roberts, con quien tuvo una pequeña, pero ferviente romance.

El amor entre estos dos actores surgió luego de que, en 1996, Julia Roberts aceptara realizar un cameo en la serie de Friends, donde Matthew interpretaba su icónico personaje de Chandler Bing.

Según comentó Matthew en sus memorias, al enterarse de que la actriz había aceptado salir en la serie con la condición de compartir escena con su personaje, Perry le envió tres docenas de rosas rojas y una tarjeta que decía: “Lo único más emocionante de pensar que harás el programa es que finalmente tengo una excusa para mandarte flores”.

Desde ese entonces, comenzaron a comunicarse atreves de fax, sin embargo, al poco tiempo escalaron a largas llamadas telefónicas, y no fue hasta que Julia se presentó en su casa y se conocieron en persona que el amor se simentó.

“Abrí la puerta y allí estaba ella, había una sonriente Julia Roberts al otro lado. Creo que dije algo como, 'Oh, es Julia Roberts’”, escribió Matthew en su libro Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

Lamentablemente, esta historia de amor, la cual duró aproximadamente medio año se acabó, esto luego de que el propio actor terminara con ella tras sentirse inferior.

"Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Tenía la certeza constante de que iba a romper conmigo. ¿Por qué no iba a hacerlo? Yo no era suficiente; nunca podría ser suficiente; estaba roto, hecho polvo, nadie me podía querer", escribió. "Así que, en lugar de enfrentarme a la inevitable agonía de perderla, rompí con la hermosa y brillante Julia Roberts".

Posteriormente a esto señaló el posible sentir de Julia, esto después de que "la terminara un actor como él".

"Puede que ella considerara que había bajado el nivel saliendo con un tipo de la televisión, y el tipo de la televisión estaba ahora rompiendo con ella. No puedo ni describir la expresión de confusión en su cara", sostuvo.

Cabe destacar que Matthew Perry también estuvo saliendo con otras estrellas como Neve Campbell, Lauren Graham, y Lizzy Caplan, sin embargo, a todas las terminó por miedo e inseguridades.

“Rompo con todas porque tengo un miedo mortal de que descubran que no soy suficiente, que no importo y que estoy demasiado necesitado, y que romperán conmigo y entonces eso me aniquilará, porque tendré que tomar drogas y eso me matará. Por eso rompo con todas esas maravillosas mujeres que se han cruzado en mi camino”.