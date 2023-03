La importante reflexión que compartió 'Chabelo' el día que visitó La Laguna

Justo el primero de mayo de 2008, Xavier López “Chabelo” realizó un encuentro con la prensa en el Coliseo Centenario. Ahí charló brevemente con El Siglo de Torreón.

En aquella ocasión anunció que pronto se le vería en una faceta muy distinta a la que ha acostumbrado a su público a lo largo de su carrera. Se refería a Amar, que hizo al lado de la también fallecida Isela Vega.

“La película Amar, que se estrenará a finales de este año (2008(, es un trabajo que nadie me ha visto hacer, encarno un personaje sumamente dramático. Durante cuatro años estudié actuación así que creo que lo sé hacer por eso me di la oportunidad de trabajar en este proyecto, es más estoy seguro que me van a dar un premio por mi papel. Actúo al lado de Isela Vega, quien hace el rol de mi esposa, si en la vida real lo hubiera sido no me hubiera casado con ella”.

Chabelo mencionó que los niños de ese entonces no se parecían a los de antes debido a toda la información que tenían desde antes de nacer, sin embargo, externó que aún así la niñez seguía siendo la mejor etapa de la vida.

“Los medios han modificado el comportamiento de los niños, y es que nunca había oído hablar tanto del déficit de atención, de los niños hiperactivos. Desde el cuarto o quinto mes de gestación están recibiendo demasiada información y cuando nacen tienen a su alcance miles de revistas, fotos, canales de televisión y para acabarla de amolar el Internet, pero, a pesar de esto no me dejarán mentir que la niñez es y seguirá siendo la mejor etapa de la vida”.