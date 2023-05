La icónica Christine Baranski celebra 71 años

Quizá su nombre no sea tan familiar como el de otras estrellas de Hollywood; sin embargo, su rostro es muy conocido, pues ha participado en películas y series sumamente populares como The Big Bang Theory, The Good Fight o The Grinch. Christine Baranski se ha convertido en una actriz de reparto con suficiente peso para ganarse un lugar en la industria y este 2 de mayo celebra su cumpleaños 71.

Christine Jane Baranski nació en Nueva York, EUA, el 2 de mayo de 1952. Su debut en la pantalla grande fue en la cinta Soup for One; sin embargo, desde finales de la década de los años setenta ya tenía una participación constante en algunos programas de televisión.

De hecho, ha sido a través de la televisión que muchas personas la reconocen gracias a papeles como Dr. Beverly Hofstadter, mamá de Leonard Hofstadter en "The Big Bang Theory" y desde 2009, como "Diane Lockhart" en las series "The Good Wife" y, tras el éxito del personaje, en el spin-off "The Good Fight".

De hecho, gracias a este papel su carrera se ha visto reconocida con seis nominaciones a los Emmy como Mejor actriz de reparto. De hecho, si alguien quiere ver series de abogados, estas son unas claras opciones de cómo se maneja el bajo mundo de la política y las leyes.

Baranski ha llenado un espacio dentro de la industria y por ello ha sido contemplada para interpretarse a ella misma en las series animadas "Family Guy" y "The Simpsons".

En cine también son muchos los trabajos donde podemos ver su talento, entre las que destacan "Mamma Mia! Here We Go Again", "A Bad Moms Christmas" y "The Grinch", donde dio vida a "Martha May Whovier", el interés romántico del famoso personaje verde.

Con 72 años, la neoyorkina se encuentra protagonizando la serie de drama histórico "The Gilded Age" y todo parece indicar que aún tenemos Christine Baranski para rato.