'Chicharito' Hernández vive su mejor momento en la MLS

Tras perderse los primeros cinco partidos del año por lesión, el mexicano Javier Chicharito Hernández recibió el visto bueno para volver a competir y se espera que reaparezca este sábado en la visita que le harán Los Ángeles Galaxy al Houston Dynamo.

Sin Chicharito, los Galaxy comenzaron la temporada muy lejos de las expectativas, con apenas tres puntos en cinco jornadas y solo tres goles marcados.

El equipo de Gregg Vanney echó de menos los goles y el liderazgo del delantero mexicano, que anotó 18 dianas el año pasado, siendo el máximo goleador del equipo.

"Está listo para viajar a Houston. Ahora se trata de que acumule minutos, que juegue once contra once, que corra. Jugar durante cinco minutos no es como jugar durante noventa. Pero le veo en forma, le veo bien", dijo Vanney en rueda de prensa, al anunciar el regreso del delantero.

Los Galaxy llegan a Houston tras perder por 1-2 en casa contra los Seattle Sounders y sin conocer todavía la victoria en la MLS, lo que les dejó en la duodécima plaza del Oeste.

El regreso de Chicharito, que marcó 35 goles en sus últimos 53 partidos con los Galaxy, debe cambiar la dinámica de la temporada para los angelinos.

Será un derbi mexicano, pues el líder del Dynamo es Héctor Herrera, bandera de la selección mexicano y exjugador del Atlético Madrid o del Oporto.

Uno de los partidos más destacados de la jornada lo disputará el Saint Louis City, líder con cinco victorias en seis partidos, y los Sounders, segundos, a dos puntos.

Está en forma el equipo de Seattle, vigente campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, que puede contar con un uruguayo Nicolás Lodeiro muy brillante en su último duelo contra los Galaxy.

El vigente campeón de la MLS, el Los Ángeles FC, retará al Austin ese mismo sábado, tras el empate 0-0 contra el Colorado Rapids.

Eso sí, los angelinos vivieron una gran noche el miércoles, al arrollar 3-0 al Vancouver en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF con doblete del gabonés Denis Bouanga.

El mexicano Carlos Vela repartió una asistencia en ese partido y buscará ante el Austin su primer gol del año en la MLS.

En el Este, el Cincinnati, líder, recibirá al Philadelphia Union, finalista el año pasado, mientras que el Atlanta United del argentino Thiago Almada se medirá con el New York City, campeón de la MLS en 2021.

El Inter Miami del venezolano Josef Martínez se enfrentará al Dallas del técnico español Nico Estévez. Martínez sigue buscando su primer gol con la camiseta del Inter, al que llegó este invierno procedente del Atlanta United.