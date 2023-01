La historia de Gerard Piqué y Shakira a través de sus canciones

La relación entre la cantante Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué ha llegado a su fin desde junio del 2022, y la cereza del pastel con sabor a infidelidad fue la canción que estrenó la colombiana este miércoles junto a Bizarrap.

No todo fue malo en la relación, antes Shakira le dedicó a Gerard varios temas en lo que le gritaba su amor.

Uno de ellos "Sale el sol", prácticamente una declaración de amor donde Shakira agradece dejar atrás malos momentos; era 2010, mismo año en que conoció a Piqué y comenzó a disfrutar de esa nueva etapa.

Posterior a ese tema con tono melancólico y nostálgico, Shakira no se guardó nada para su siguiente éxito lanzado en el año 2011, y describió en un tema sensual, la pasión que desbordaba en ella en aquel momento con "Rabiosa", como una solicitud de atrevimiento, o una descripción del erotismo que en aquel momento vivía con Gerard tras un año de relación.

En el 2012, las declaraciones continuaban, y Shakira seguía representando su amor por el cantante en su tema "Addicted to you", definiendo uno de los puntos más altos de la relación, además Shakira continuaba en franco ascenso con sus canciones y Piqué seguía cosechando triunfos y títulos con el Barcelona, situación que dio para que un año después se convirtieran padres de Milan Piqué Mebarak que actualmente tiene 9 años de edad.

Un año después del nacimiento de Milan, Shakira y Piqué seguían con la llama del amor encendida, fue entonces cuando apareció "Loca Por ti", vino el nacimiento de Sasha, su segundo hijo, y se lanzó "Me enamoré", en el que la colombiana declara, entre otras cosas, que está enamorada de la barbita de Piqué.

Aunque en la canción "Chantaje" Shakira seguía dejando en claro su amor incondicional, comenzó a dejar ver en sus letras que había momentos en los que comenzaba a entrar en desacuerdo con las conductas del deportista, dejando claro que ella era libre, pero lo quería y por ello seguía permaneciendo a su lado.

"Tú me confundes no sé qué hacer" señaló su siguiente canción "Perro fiel" de 2017, donde nuevamente Shakira demostró sentirse confundida por la relación.

Después del lanzamiento de aquella canción, Shakira sufrió una lesión en sus cuerdas vocales lo que la alejó de su carrera por un tiempo, y en una entrevista para el diario Tiempo de Colombia compartió comentarios de Piqué.

"Siempre estaba enfadadísima y él (Piqué) necesitaba que hablara. Gerard me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera, me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal de ahí y ponte a trabajar", fueron las palabras del futbolista según declaró la cantante.

La relación finalmente culminó en 2022, tras descubrirse una infidelidad por parte de Piqué, a partir de la cuál Shakira lanzó tres temas que hacen alusión al truene: "Te felicito", "Monotonía" y "Shakira: Bzrp Session Vol. 53", en donde no tuvo empacho en exponer todo su sentir.