La Gloria, la serie coreana del momento en Netflix

El 2022 dejó grandes series producidas por Corea del Sur, el contenido de Netflix cada día se llena de más historias asiáticas que enamoran o mantienen al filo del asiento a sus suscriptores. Dramas como Propuesta Laboral, Tribunal de Menores o Estamos Muertos, fueron grandes éxitos del año pasado, pero, parece que el 2023 ya encontró su primer éxito.

La serie La Gloria, que se estrenó el pasado 30 de diciembre de 2022, cumple con enganchar a todo aquel que reproduce su primer episodio, actualmente sigue en el Top 10 de lo más visto en la plataforma.

Las historias de venganza suelen ser muy comunes en la televisión y el melodrama, muy al estilo de El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Historias como Revenge (2011-2014), La reina del sur (2011-2023) o la también surcoreana, Mi Nombre (2021), han puesto a mujeres ideando planes para vengarse de quienes les hicieron daño en el pasado. El fenómeno de La Gloria se suma a las historias de este tipo que fascinan y obsesión gracias a su suspenso y acción.

Esta apuesta ofrece grandes actuaciones, con una historia llena de intriga que gustará igual para los fans más críticos de la televisión, así como para aquellos que prefieren las historias con un tono más melodramático.

La Gloria es una de las mejores apuestas coreanas que se han estrenado en Netflix que ofrece un perfecto thriller.

¿De qué trata La Gloria?

En La Gloria, se cuenta la historia de Moon Dong-eun, una joven que soñaba con ser arquitecta cuando estaba en la escuela secundaria, pero que sus sueños se vieron frustrados debido a que tuvo que abandonar sus estudios a consecuencia de la violencia escolar de la que fue víctima. Años después y con más edad, Moon Dong-eun, busca vengarse de sus acosadores y ya tiene un elaborado plan para ajusticiar su infancia, tanto de quienes la dañaron, así como de quienes fueron testigos de los hechos y no hicieron nada para ayudarla.

Es un drama lleno de enredos, búsqueda de justicia y suspenso.

¿Quiénes actúan?

La serie tiene un gran reparto, su protagonista es la modelo y actriz surcoreana Song Hye-kyo, uno de sus trabajos más recientes es la serie Now, We are breaking up.

El elenco lo completan Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon, Yeom Hye-ran y Park Sung-hoon.

¿Habrá segunda temporada?

La serie se estrenó el pasado 30 de diciembre de 2022, presentando solamente sus primeros 8 episodios que tienen un final inconcluso, afortunadamente para sus fans, no tendrán que esperar mucho para saber el final, ya que la segunda parte llegará a Netflix el 10 de marzo de 2023.