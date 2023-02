La gente me reconoce más por mi trabajo: Xóchitl Gálvez

La senadora Xóchitl Gálvez manifestó su sorpresa por aparecer en primer lugar en la encuesta que publicó EL UNIVERSAL entre los aspirantes del PAN a la candidatura del gobierno de la Ciudad de México, con 30% de las preferencias, y dijo que si bien es una "fotografía del momento, es consistente con otras encuestas que han salido".

"Me llama la atención porque yo nunca he puesto un pendón, un espectacular y pues la gente me reconoce quizá más por mi trabajo, pues obviamente cuando estuve con Vicente Fox al frente de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y después como delegada en la Ciudad de México", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Al ser cuestionada sobre qué opina de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que aparezca como el mejor reconocido entre los aspirantes de Morena con 25% de las preferencias, respondió:

"Me cae bien, ha hecho bien su trabajo y yo lo ratificaría como secretario de Seguridad Pública, por supuesto me parece que ha hecho un buen trabajo complementándolo con un trabajo en materia de justicia cívica, ahí es donde empieza el orden, en donde la gente empieza a respetar la ley en temas tan simples como no tirar basura", indicó la senadora de Acción Nacional.

Expuso que de ganar el proceso interno en el PAN y vencer a Morena en las elecciones de la Ciudad de México, ya tiene listo un proyecto de gobierno en temas como el agua, pues acusó que se tiene un pésimo manejo de este recurso, donde no se reutiliza nada y todo se manda junto con las aguas negras a Hidalgo.

"En el tema del transporte nos ha hecho crisis, con el Metro se dejó de dar mantenimiento; se tiene que ver lo del pilotaje automático obviamente y para mí que lo más importante es la generación de empleo, ya que la Ciudad de México perdió competitividad frente a ciudades como Querétaro y Monterrey", agregó.