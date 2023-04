'La escuela nunca me gustó', Santa Fe Klan recuerda sus momentos de estudiante

Viralizan en redes sociales entrevista de Santa Fe Klan confesando que la escuela nunca le gustó: "no prestaba atención, la verdad es que nunca encajé ahí".

Actualmente, Santa Fe Klan se encuentra entre los artistas más escuchados de México, siendo el público juvenil los principales consumidores de su música. Sin embargo, es esta influencia la que causa cierta controversia en el público, esto luego de que el cantante revelara que la escuela nunca le gustó.

A través del pódcast Creativo de hace un año, el rapero originario de Guanajuato confesó que él nunca fue bueno en la escuela, argumentando que nunca ponía atención a las clases.

"La escuela en general como que no fue lo mío, no encajaba yo, como que a veces no pongo atención, ¿qué tal que tengo algo?, como nunca me checaron", sostuvo el intérprete de Mar y tierra.

Tras esto, Santa Fe mencionó que incluso con los maestros tuvo varios problemas por lo mismo: "La escuela nunca me gusto, los maestros nunca encajaron conmigo, porque como no ponía tención, pensaban que era por vale verga, pero la verdad no me interesaba lo que me decían".

"S yo leo un libro, casi no entiendo nada, por eso te digo que a lo mejor tengo algo, no puedo poner atención, no puedo estar ahí y que me digan las cosas porque no se me va a pegar nada".

Sin embargo, a pesar de que nunca le gustó la escuela, el cantante de 23 años aseguró que sí l e gustaría abrir una escuela de música en Guanajuato para todos los niños que deseen aprender música:

"Haré una escuela para enseñarle a la raza todo este pedo de la música y de la industria para que todos rifen", mencionó el cantante.

Según varias biografías, Santa Fe habría acabado solamente hasta la secundaría, y posteriormente se dedicó a la música, en donde actualmente goza de gran popularidad.