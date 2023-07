La escena que Greta Gerwig ha calificado como 'el corazón de Barbie'

La directora Greta Gerwig ha llenado de emociones y nostalgia la cinta de Barbie con la participación de quien inspiró el nombre de la muñeca, Barbara, la hija de Ruth Handler, cofundadora de Mattel e inventora de este popular producto que salió a la venta por primera vez en 1959, y que ahora está en la pantalla grande en un “live action” que tienen como protagonistas a Margoth Robbie y Ryan Gosling (Ken).

Barbara Handler, de 82 años de edad, aseguró para TMZ que su madre, quien murió un 27 de abril de 2002 luego de una cirugía para atender su “guerra” contra el cáncer de colon, estaría felizmente sorprendida de ver a la muñeca convertirse en el punto focal de una cinta de Hollywood de gran presupuesto, además de decir que Margot Robbie ha logrando interpretar muy bien al icónico personaje.

“Spoiler alert”

La escena en donde Barbara participa, es cuando “Barbie” se relaja en un banco de un parque en Santa Mónica, California, la cual puso a la cineasta Greta Gerwig en contra de los ejecutivos del estudio, pues se negó a cortar esta parte porque creían que no era tan importante.

“Para mí, es el corazón de la película. Si corto esa escena, no sé por qué estoy haciendo esta película. Si no tengo esa escena, no sé qué es o qué he hecho”, dijo Gerwig en una entrevista para la revista Rolling Stone.

Todavía no se cumple ni el primer fin de semana de su estreno y el furor que está desatando la película Barbie parece estar comenzando, no sólo por las largas filas de espectadores ataviados con prendas rosas, o el récord de entrada en su estreno, también por las situaciones curiosas en torno al filme.

Los casi 1.5 millones de asistentes registrados por Barbie durante su primer día, rivalizan con los obtenidos por otros títulos blockbuster, pero durante todo un fin de semana.

La cifra alcanzada por la cinta de la muñeca también puede estar orgullosa con relación a películas taquilleras durante todo un año. Por ejemplo, en un día prácticamente hizo la mitad de lo que durante toda su corrida comercial consiguió Blackwidow (2.8 millones) y Space Jam: una nueva era (2.6 millones), y es la cuarta parte de todo lo registrado por Lightyear.