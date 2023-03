'La directora no hizo nada'; madre y hermana de Norma Lizbeth denuncian negligencia escolar

A más de una semana de la muerte de la niña Norma Lizbeth, quien falleció tras ser víctima de bullying por parte de una compañera de su escuela, su madre y hermana claman por justicia, denunciando la negligencia que hubo por parte de la institución educativa.

Durante la edición de este jueves del programa matutino Venga la Alegría, Francisca y Alma Delia, familia de la menor agredida, se presentaron para hablar sobre el bullying que sufrió Norma y la negativa que hubo por parte de la directora.

De acuerdo a las palabras de la hermana de Francisca, madre de Norma, ella ya le había notificado en repetidas ocasiones a la directora sobre el acoso que sufría por parte de sus compañeros, quienes la molestaban por su cabello, color de piel y origen.

Norma ya le había dicho a su maestra que estaba siendo excluida por sus compañeros, pero al parecer nunca trató de solucionar el problema ni tampoco contárselo a la directora, quien, aunque se enteró después de lo que ocurría, no hizo nada para frenar que el acoso.

"Yo le decía que iba y hablaba con la directora, pero mi niña me decía que ni perdiera el tiempo, porque no iba a hacer nada", dijo la señora Francisca.

Asimismo, un día antes de la agresión, Norma le notificó a su familia que seguía siendo víctima de bullying y pese a que le dijeron que mejor ya no fuera a la escuela, la menor optó por ir, pues creía que si no iba el acoso se pondría peor.

"Un día antes (de la agresión) mi hermana fue a contarle a la directora lo que pasaba y que la estaban retando, pero yo creo que ella tenía cosas más importantes que hacer porque le dijo 'permíteme tantito' y no hizo nada", detalló Alma.

Alma Delia, contó con impotencia que luego de la agresión que sufrió su hermana, encaró a su agresora, quien se jactó de lo que había hecho, sintiéndose orgullosa de haber golpeado a Norma.

"Me parecía injusto que a mi hermana también la expulsaran de la escuela cuando ella era la víctima. Es lo único que hizo la directora".

Además de solidarizarse con la familia, Laura G también se pronunció contra el actuar de la escuela, señalando que el problema del bullying se vive en muchas instituciones educativas.

"Quiero que ella descanse en paz. Se va a hacer justicia (...) No me importa llegar a donde sea, pero su caso no se va a quedar así", declaró Alma Delia.