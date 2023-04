LA CUMBIA LAGUNERA VIVE EN SUS CORAZONES LA CUMBIA LAGUNERA

Poco a poco el día terminaba en la Comarca Lagunera, un lindo atardecer, como suelen verse en la región, se reflejaba mientras varios talentos laguneros llegaban a un estudio ubicado en la Colonia Villa Florida.

Esos artistas eran ni más ni menos que Susana Ortiz, "Yiyo" Nájera, Alfonso Muruaga, Saúl de CumbiaToms e integrantes del grupo Pajaritos Blancos.

Como recién se dio a conocer en esta sección, Nájera alista un disco tributo a la cumbia lagunera que contará con varios clásicos musicales en colaboración con otros solistas y bandas de La Laguna, entre ellas, Sonora Everest y Los Capi.

La noche del miércoles pasado tocó el turno de grabar sus canciones a Susana, Alfonso y Los Pajaritos. Nájera, Ortiz y Muruaga se conocieron desde que eran niños, además de que pertenecieron a Chicos de Barrio.

El Siglo de Torreón estuvo presente en este reencuentro en el que además de hacer música, los artistas recordaron anécdotas, se tomaron sus "chevecitas" y hasta "botanearon" durante bastantes horas.

Previo a las grabaciones; Susana, Alfonso, "Yiyo" y Saúl, integrante de CumbiaToms, charlaron en exclusiva de este proyecto; todos coincidieron en algo, la cumbia lagunera vive en sus corazones y, sin duda, su labor es y será difundirla.

"Andamos haciendo este disco entre todos, somos un equipo. Se está haciendo un tributo a todos los grupos como nosotros que cerca de 40 años hemos puesto en alto el nombre de la región debido a la cumbia lagunera".

Susana comentó que sí planea volver con todo a la música, pero no ahora; mientras ese momento llega, aceptó ser parte del disco tributo a la cumbia porque, "está hecho entre hermanos", refiriéndose a la amistad que hay entre todos los involucrados.

"Extraño mucho volver, ahorita tengo cortas las alas. Espero que Dios me permita retornar en unos meses. Cuando uno es músico o cantante, en verdad que no te puedes alejar de una u otra de estas actividades. Sé que me extrañan y yo los extraño también". Nájera informó que quienes deseen sumarse al álbum pueden hacerlo, ya que él se encuentra a la orden de quien lo busque.

"Hay pláticas con La Real Sonora, con El Orkestón Loco, con La Pobreza y por supuesto con Tropicalísimo Apache, mis respetos siempre para Arturo Ortiz. La idea es que estemos todos los que hemos representado a la cumbia lagunera".

En cuanto a las mujeres que interpretan cumbias en la Comarca Lagunera, Ortiz, quien grabó La cita y una versión especial de Si tú te vas, que popularizara en el pasado Camilo Sesto, opinó que todas están haciendo un buen trabajo, sin embargo, aclaró en tono de broma que, "yo todavía no me voy".

"La verdad, es que el público es lo importante. No me creo ni la diva, ni soy la importante, ni nada, pero sí les digo algo... cuando yo subo al escenario yo lo doy todo para mi público, ahí me desahogo y hago lo que quiero.

"Las personas me respetan y yo las respeto. Todo en la vida tiene su tiempo, pero yo todavía no me voy, así que cálmense chicas", dijo entre risas y añadió que también respeta a las demás cantantes, "este es un trabajo muy difícil y más cuando uno es mujer y somos mamás, amas de casa y demás".

Muruaga contó que la música siempre ha marcado su vida para bien y que se encontraba muy contento de ver a sus excompañeros de Chicos de Barrio.

"Siempre me da gusto cuando nos juntamos. Sí nos reunimos de repente y lo hacemos con mucho gusto. Ellos saben que los aprecio bastante. Cuando 'Yiyo' me comenta de este proyecto y me dijo que intervendría mi comadre Susana, imagínense la felicidad que me dio".

El tecladista compartió que espera que todos los que participen en el disco de cumbias laguneras puedan presentarse en un evento masivo en la Plaza Mayor de Torreón pasando las elecciones.

Susana Ortiz aprovechó la charla con El Siglo de Torreón para agradecerles a los laguneros y personas de todos sitios el apoyo que en todo momento le han brindado, pese a que ella puso una pausa a su carrera que pronto quitará.

Los participantes

Ellos participarán en el disco tributo a la cumbia lagunera

"Yiyo" Nájera.

Susana Ortiz.

Sonora Everest.

Los Capi.

Alfonso Muruaga.

Pajaritos blancos.