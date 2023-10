La competencia está entre tres porteros muy buenos: Hugo Rodríguez con el regreso de Acevedo

Con un entrenamiento vespertino en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo, los Guerreros del Santos Laguna prosiguieron ayer con su preparación rumbo al partido del próximo sábado en el estadio Azteca y frente a los flamantes líderes de la tabla general, las Águilas del América.

El equipo albiverde ha tenido un prolongado periodo de inactividad al "atravesarse" la Fecha FIFA, lo que le ha permitido a Pablo Repetto trabajar de manera tranquila en cuanto a la planeación del próximo encuentro, el cual supone una dura prueba para la escuadra santista, que deberá improvisar en su defensa central, con la ausencia por salud de Matheus Dória, además de la suspensión de Félix Torres. Pero así como hay ausencias, también hay jugadores que se han recuperado, como el caso del arquero lagunero Carlos Acevedo, quien, aunque no ha habido comunicación oficial por parte del club, ha trascendido que recibió el alta médica y podría estar de regreso en el arco el próximo sábado, si así lo decide el entrenador.

Urgencia de puntos

Previo al entrenamiento de ayer, el zaguero Hugo Isaac Rodríguez compareció ante los representantes de los medios de comunicación laguneros, para compartir sus impresiones de cara al duelo ante el América, así como la conveniencia de esta prolongada inactividad para los Guerreros. Precisamente, respecto al tiempo que han tenido los albiverdes para preparase, durante la Fecha FIFA, el espigado futbolista aseveró: "Trabajamos muy fuerte, desde el principio de la fecha FIFA nos mentalizamos en el partido contra América, no sé si estamos obligados, pero sí estamos necesitados de puntos, así que tenemos que ir a intentar obtenerlos este sábado en el estadio Azteca".

Hugo reconoció que para Santos, los puntos en disputa son sumamente importantes, pues requieren escalar peldaños en la tabla general, ya que ahora mismo están fuera de la zona de clasificación al novedoso "Play in" de la Liga MX. "La urgencia de puntos es real, necesitamos ir con esa mentalidad a la Ciudad de México, sabiendo que América es un rival complicado, pero que se le puede ganar haciendo un buen trabajo, pensando que después esto pueda ser un parte aguas para tener un buen cierre de torneo", confesó.

Importancia de Acevedo

Referente al regreso de Carlos Acevedo a los entrenamientos al parejo de sus compañeros, el zaguero reconoció la importancia del liderazgo que ejerce el joven guardameta, quien incluso ha llegado a portar la cinta de capitán de los Guerreros. "Carlos (Acevedo) es un gran portero y un gran amigo, cuando esté listo para regresar a los partidos, lo voy a estar esperando con mucho gusto en el campo. La decisión depende del cuerpo técnico, ahora la competencia está entre tres arqueros muy buenos (Acevedo, Lajud y Holguín), pero estoy seguro que el que se quede con ese lugar, va a hacer muy buen trabajo".

Finalmente, Rodríguez dijo no tener preferencias o problemas respecto a formar la pareja en la defensa central santista, que deberá ser inédita en el próximo duelo, pero aún así, el defensor santista confía en que podrán hacer un excelente trabajo. "Yo me siento muy cómodo con cualquiera de mis compañeros en la defensa. Con Alejandro (Gómez) he estado trabajando mucho desde el inicio del semestre y con Ronaldo (Prieto) ya me ha tocado estar junto a él en torneos anteriores en donde también tuvo que cubrir bajas por lesión y pienso que lo hicimos bastante bien, así que tengo confianza en que nos va a ir de la mejor manera", sentenció.