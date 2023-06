La actriz Bárbara Islas, ha hecho una gran cantidad de trabajos, sin embargo, últimamente su faceta como comediante está destacando mucho más.

"La comedia me persigue. Desde las novelas que hice con Juan Osorio mis personajes eran cómicos, luego me voy con Elías Solorio a hacer Mi querida herencia, que nos fue muy bien y ahora caigo en blandito en el programa Bola de locos".

Islas se refiere al reciente programa de Bola de locos, que comenzó por Las Estrellas el 13 de mayo y sigue su curso cada fin de semana.

La chica habló con El Siglo de Torreón de dicho proyecto que la tiene muy entusiasmada y en donde da vida a "Vitalina".

"Estoy muy emocionada. Es la primera vez que se entrega un programa en ese horario (sábados, 23:00 horas), y nos ha ido muy bien. Es algo bien diferente, a lo que había hecho. Es comedia de situación".

Bárbara mencionó que Bola de locos cuenta con grandes estrellas como Carlos Eduardo Rico, Violeta Isfel, Lalo Manzano o "La Chupitos", además de invitados especiales, entre ellos: Maribel Guardia, Teo González y Carlos Bonavides.

"Tengo a unos compañeros que son un lujo. Son bien talentosos y generosos, además, han llegado invitados que han reforzado cada capítulo poniéndoles la sal y pimienta que falta en cada programa".

Mencionó Bárbara que Bola de locos tiene un humor pícaro y divertido, pero a la vez respetuoso.

"Eso me encantó de nuestro director, Carlos Eduardo Rico, él nos dijo que no quería usar clichés machistas y ofensivos. Creo que es algo así como la vecindad de El Chavo".

Vía telefónica, la nacida en Puebla, dio los detalles de su personaje.

"'Vitalina' es una mujer que ama el ejercicio. Donde llega te transmite buena energía, no tiene maldad y se ha ganado la confianza de los demás personajes".

Islas se sinceró durante la charla y reveló que realizar comedia suele ser más complicado que crear situaciones dramáticas.

"Vengo de un melodrama que fue Contigo sí, en donde tuve que llorar y romper. Hacer reír está bien complicado. La comedia es otra cosa y además se lleva a cabo en una sola toma, en la novela, si te equivocas, repites y acá no".

En estos momentos de su carrera, Islas está haciendo reír al público, pero, ¿Qué es lo que la está divirtiendo a ella?, sin dudar, dio la respuesta.

"Tengo que aceptar que amo La Cotorrisa, conozco bien a sus conductores y me hacen reír mucho. También me encanta Friends".

Por otro lado, Islas mencionó que su rol de "Britny" en Mi querida herencia, aún le sigue generando gratas satisfacciones.

"Les juro que no saben cómo le agradecí a Elías Solorio porque a donde voy la gente me grita 'Britny', creamos un personaje bien entrañable".

Para Islas, volver a trabajar ha sido una terapia, ya que el año pasado perdió a su madre.

"Como saben vengo de algo difícil, el fallecimiento de mami, entonces justo esperaba un proyecto que no se metiera tanto en mis sentimientos porque al final los actores jugamos con eso mucho. Tenía mucho miedo, entonces cuando me proponen esta serie de comedia para reír mucho, me dije, 'no hay nada que le caiga mejor a mi corazón que eso'".

En cuanto a Cuéntamelo ya!, Islas externó que es un proyecto que le ha permitido mostrar y afianzar sus dotes de conductora.

"Le agradezco a Nino Canun, porque siempre que acabo una novela o programa, me habla de nuevo para Cuéntamelo ya!, me encanta estar con mis compañeras y con el público. En julio, viene otra novela, ya les diré cuál es".