La Comarca Lagunera, TIERRA DE CINE

El pasado 15 de agosto se celebró el Día del Cine Mexicano, aunque los festejos continuarán a lo largo de este mes en todo el país.

Y para conmemorarlo, le presentamos algunas de las películas que se han filmado en tierras laguneras.

La más reciente es Pérdida total, una cinta producida por el lagunero Anwar "Pato" Safa y dirigida por Enrique Begné.

Desde el 25 de septiembre hasta el 25 de octubre de 2022, se rodó el largometraje en sitios como el hotel Río Nazas, el centro de Torreón, Parras y Viesca.

En la producción, figuran Héctor Kotsifakis, Joaquín Cosío, Leonardo Ortizgris y Rodrigo Oviedo, entre otros actores.

En la trama, "Claudio" (Leonardo Ortizgris), es un tipo carismático cuyo principal defecto es ser mentiroso. La historia lo confronta con uno de los clientes enfurecidos. Por tal razón, decide emprender un viaje para tratar de vender su camioneta y conseguir el dinero para saldar su deuda.

En mayo de 2019, comenzó su rodaje la película, Poderoso Victoria en el Puente de Ojuela y en otras partes de Mapimí, así como del Estado de Durango.

Dirigida por Raúl Ramón, la cinta incluye actores como Damián Alcázar, Edgar Vivar, Luis Felipe Tovar o Eduardo España.

Se estrenó en cines en noviembre del año pasado. Relata la historia del pueblo de La Esperanza en el año de 1936, el cual recibe la noticia del cierre de su principal actividad económica que es la minería, y junto con el cierre de la mina, la cancelación de la ruta del ferrocarril.

"Siéntanse muy orgullosos de esa película (Poderoso Victoria) porque ha ganado muchos premios en festivales de cine como el de Chicago y el de Guadalajara. Es una extraordinaria película que si no la vieron en cines, véanla en las plataformas", dijo Tovar a El Siglo de Torreón sobre el filme.

El jueves 10 de junio de 2010, Hollywood llegó hasta el Puente de Ojuela de Mapimí, una de las locaciones de la cinta, Cristiada. Ahí, filmaron Andy García y Santiago Cabrera bajo la dirección de Dean Wright.

"Este lugar está increíble, es hermoso. Todo el estado de Durango nos ha tratado de maravilla", mencionó a esta casa editora en esa ocasión, Carlos Taibo, gerente de producción de la película que llegó a las salas en 2012.

En enero de 2008, se filmaron unas escenas de la película de Dragon Ball en las Dunas de Bilbao. La compañía Twentieth Century Fox optó por realizar su filme protagonizado por Justin Chatwin en diversos sitios de la República Mexicana.

Entre finales de septiembre e inicios de octubre de 2008, la Comarca Lagunera recibió a varios a actores y equipo de producción, que se encargaron de grabar Salvando al soldado Pérez.

Miguel Rodarte, Jesús Ochoa, Rodrigo Oviedo, Adal Ramones filmaron durante dos semanas dicho filme dirigido por Billy Rovzar.

Las Dunas de Bilbao, San Pedro, el Aeropuerto de Torreón, el Aeropuerto de Lerdo, Jimulco, Viesca, Club Campestre Torreón y Los Arenales (Ejido Emiliano Zapata), fueron algunos de los escenarios en los que se hizo esta cinta que presenta la historia de "Julián Pérez" (Rodarte).

Otra producción de la Meca del Cine que contó con escenarios que conforman la extensa Comarca Lagunera fue Bandidas, estelarizada por Penélope Cruz y Salma Hayek.

El rodaje se llevó a cabo en 2004. Ellas grabaron en Chocolate y Pedriceña, Durango apenas a 40 minutos de Ciudad Lerdo. De acuerdo con información de este mismo diario, Penélope se hospedó en un hotel de Torreón.

"Creo que Durango nos va a traer suerte", dijo brevemente Salma en un encuentro que tuvo con los medios de la Ciudad de Durango.

La película francesa, Blueberry dirigida por Jan Kounen, de igual manera cuenta con escenas hechas en 2002 en la región. En la historia western participan Vincent Cassel, Juliette Lewis y Michael Madsen.

El lagunero, Salvador Montenegro ha sido testigo de muchos de estos rodajes, ya que en la mayoría de ellos ha puesto su granito de arena y en Blueberry no fue la excepción.

"Blueberry se basó en un cómic francés. Ahí, participamos mi equipo familiar de trabajo. Contratamos cerca de 45 caballos. Las locaciones que tenemos acá en el norte son muy bien vistas por el desierto, la fauna, por lo árido de nuestro territorio".

En ese sentido, Montenegro reafirmó que la Comarca y otros sitios tanto de Durango como de Coahuila, sin duda, son tierras de cine.

"La Comarca Lagunera, tanto de Durango como de Coahuila, tiene un imán para las películas. Actualmente estamos inmersos en varios proyectos muy buenos, uno se haría en Mapimí, es de una productora española. Estamos laborando en conjunto 'Pato' Safa, Tomás Sánchez y un servidor un proyecto con locaciones locales, es de animación, donde entra Terregal Animation".

¿Qué otras cintas han tenido locaciones laguneras?

*This is Not a Movie.

*Travesía en el desierto.

*The Warden.